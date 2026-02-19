Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Βελίκιγιε Λούκι, στη ρωσική περιφέρεια του Πσκοφ, όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Βεντέρνικοφ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι μία από τις δεξαμενές πετρελαίου στην αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.

RT wartranslated ""Vietnam, run!" - overnight, drones from the Special Operations Center "Alpha" of the Security Service of Ukraine successfully struck the Velikolukskaya oil depot. A large fire broke out at the site. Anti-drone nets had been stretched … pic.twitter.com/YUhKfbofp9" — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) February 19, 2026

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 113 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Πενήντα από αυτά καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου δύο πολίτες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Πηγή: skai.gr

