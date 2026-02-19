Κρεμλίνο: Προειδοποιεί για «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» της έντασης στο Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι διαπιστώνει μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η Μόσχα κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και τα «άλλα μέρη» να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ναυτικές ασκήσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν από τις τρέχουσες εντάσεις.

Παράλληλα, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας για την Ουκρανία στη Γενεύη, πέρα από όσα έχει ήδη δηλώσει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Ο Μεντίνσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ ήταν δύσκολες αλλά σε επαγγελματικό πλαίσιο, και ότι ένας νέος γύρος θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.