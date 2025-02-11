Google Maps: Μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» 

Η υπηρεσία χαρτών της Google στην Αμερική (Google Maps) μετονόμασε επίσημα τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» κατόπιν αιτήματος του Ντόναλτ Τραμπ, που υπέγραψε το σχετικό διάταγμα στις 25 Ιανουαρίου, υλοποιώντας μια προεκλογική υπόσχεσή του.

Google Maps has updated the "Gulf of Mexico" to the "Gulf of America."pic.twitter.com/8HAwnC0oEW February 10, 2025

«Οι χρήστες στις ΗΠΑ θα βλέπουν τον 'Κόλπο της Αμερικής', ενώ οι χρήστες στο Μεξικό θα βλέπουν τον 'Κόλπο του Μεξικού'. Όλοι οι άλλοι θα δουν και τα δύο ονόματα» εξήγησε η Google, μια τακτική που ακολουθεί το Google Maps για διαφιλονικούμενες περιοχές.

Μάλιστα, η ονομασία μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού/Αμερικής, εναλλάσσεται ανάλογα με το zoom (πόσο έχετε κάνει μεγέθυνση).

Google Maps alternates between Gulf of Mexico/America depending on how far you’re zoomed in pic.twitter.com/UC6LVMI2pC — bryan metzger (@metzgov) February 10, 2025

Στην αντίπαλη εφαρμογή του Google Maps, στους χάρτες της Apple, το όνομα παραμένει «κόλπος του Μεξικού».

Οι Χάρτες Google θα κάνουν παρόμοια αλλαγή και με το όρος Ντενάλι στην Αλάσκα, σε Όρος ΜακΚίνλεϊ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα. Το 2015 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα είχε μετονομάσει την κορυφή σε Ντενάλι, έπειτα από αίτημα των αυτοχθόνων.

Ενθουσιασμένος με την αλλαγή ο Τραμπ

«ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», έγραψε με κεφαλαία γράμματα για να δείξει τον ενθουσιασμό του ο Αμερικανός πρόεδρος, στην πλατφόρμα του, το Truth Social.

GULF OF AMERICA!



Donald Trump Truth Social Post 06:34 PM EST 02/10/25 pic.twitter.com/Z0i0DhpuZP — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 11, 2025

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα screenshot από τον χάρτη του Google Maps και ένα link που οδηγεί στην ανακοίνωση που έκανε την Κυριακή με την οποία όρισε την 9η Φεβρουαρίου «Ημέρα του Κόλπου της Αμερικής».

Και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ ανήρτησε το μήνυμα: «ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο @GoogleMaps».

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον κόλπο «αναπόσπαστο κομμάτι της Αμερικής». Θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πετρελαίου και την αλιεία των ΗΠΑ και τον θεωρεί «τον προορισμό που προτιμούν οι Αμερικανοί για τον τουρισμό και την ψυχαγωγία».

Η κίνηση αυτή του Ρεπουμπλικάνου προκάλεσε την ανησυχία του Μεξικού και άλλων χωρών.

Η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ πρότεινε μάλιστα να μετονομαστούν οι ΗΠΑ σε «Μεξικανική Αμερική», μια αναφορά σε χάρτη του 17ου αιώνα στον οποίο μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της Αμερικής εμφανιζόταν με αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

