Μέχρι θανάτου μαχαίρωσε μια δασκάλα στη Νότια Κορέα μια 8χρονη μαθητή σε δημοτικό σχολείο, συγκλονίζοντας όλη τη χώρα.

Η 40χρονη δασκάλα ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη μαθήτρια στην κεντρική πόλη Daejeon, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το κορίτσι βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στον δεύτερο όροφο του σχολικού κτιρίου στις 18:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Η δασκάλα ήταν δίπλα της και έφερε τραύματα από μαχαίρι τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία μπορεί να τα προκάλεσε η ίδια.

Ο ασκών καθήκοντα προέδρου της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ-μοκ διέταξε την Τρίτη έρευνα για την υπόθεση και προέτρεψε τις αρχές «να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν ποτέ».

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα Τρίτη και ορισμένοι πολίτες άφησαν μερικά λουλούδια απ' έξω.

Η δασκάλα είχε ζητήσει στις 9 Δεκεμβρίου εξάμηνη άδεια επικαλούμενη κατάθλιψη, αλλά επέστρεψε στο σχολείο μόλις 20 ημέρες αργότερα αφού ένας γιατρός την εκτίμησε ως ικανή για εργασία, ανέφερε το εκπαιδευτικό γραφείο της Daejeon.

Μέρες πριν από το περιστατικό, η δασκάλα είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, κάνοντας κεφαλοκλείδωμα σε έναν άλλο καθηγητή, είπαν.

Η μαθήτρια δηλώθηκε ως εξαφανισμένη το απόγευμα της Δευτέρας, αφού ο οδηγός του λεωφορείου ενημέρωσε το σχολείο ότι δεν την είχε δει για να την επιστρέψει σπίτι.

Η αστυνομία είπε επίσης ότι θα συνεχίσει να ανακρίνει τη δασκάλα αφού αναρρώσει από την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Η Νότια Κορέα είναι μια γενικά ασφαλής χώρα με αυστηρούς νόμους για τον έλεγχο των όπλων. Όμως, τα τελευταία χρόνια, έχει αντιμετωπίσει πολλά εγκλήματα υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των μαχαιρωμάτων.

«Με πονάει να βλέπω τέτοιο περιστατικό γιατί ένα σχολείο πρέπει να είναι ο ασφαλέστερος χώρος μας», είπε ο αναπληρωτής πρόεδρος Τσόι. «Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος που υπέστη μεγάλο σοκ και αγωνία».

