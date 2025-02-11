Fort Liberty: Η διάσημη βάση των αμερικανικού στρατού άλλαξε (ξανά) όνομα

Το Fort Liberty , η πιο διάσημη και μεγαλύτερη βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, στην πολιτεία Βόρεια Καρολίνα, άλλαξε όνομα (ξανά).

Ο νέος αμερικανός νέος υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ διέταξε χθες Δευτέρα να αλλάξει το όνομα ανακτώντας το επώνυμο στρατηγού της συνομοσπονδίας - των Νότιων του αμερικανικού εμφυλίου, που τασσόταν υπέρ της δουλείας - το Bragg.

«Το Fort Bragg επέστρεψε», πανηγύρισε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, αφού υπέγραψε σχετική διαταγή.

«Μπραγκ τώρα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα», τόνισε ο υπουργός Χέγκσεθ μέσω X, υπονοώντας πως θα αλλάξει τα ονόματα διαφόρων βάσεων.

Bragg is back! I just signed a memorandum reversing the naming of Fort Liberty back to Fort Bragg. pic.twitter.com/EGgZNHK72x — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) February 11, 2025

Η βάση βαφτίστηκε Fort Liberty το 2023, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάσισε να αλλάξει τα ονόματα εννιά στρατιωτικών εγκαταστάσεων που παρέπεμπαν σε ηγέτες της συνομοσπονδίας, που ηττήθηκε στον αμερικανικό εμφύλιο της περιόδου 1861-1865.

Η βάση έφερε μέχρι τότε το όνομα του Μπράξτον Μπραγκ, στρατηγού της συνομοσπονδίας που απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του έπειτα από πανωλεθρία σε μάχη στην Τσατανούγκα, το 1863.

Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Τζον Έλιοτ, «το νέο όνομα αποτίνει φόρο τιμής στον στρατιώτη Ρόλαντ Λ. Μπραγκ, ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Πρόκειται για στρατιωτικό παρασημοφορηθέντα για τη δράση του στη μάχη των Αρδεννών, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Οι εκκλήσεις να αλλάξουν ονόματα στρατιωτικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις, που απέτιναν φόρο τιμής σε στρατηγούς της πλευράς που ηττήθηκε στον αμερικανικό εμφύλιο, πολλαπλασιάστηκαν μετά τον φόνο από λευκό αστυνομικό του Τζορτζ Φλόιντ, τον Μάιο του 2020. Ο θάνατός του Αφροαμερικανού είχε πυροδοτήσει μαζικές αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις στη χώρα και διεθνώς και είχε κλιμακώσει την αμφισβήτηση συμβόλων του παρελθόντος των ΗΠΑ, ειδικά της εποχής της δουλείας.

Το 2021, το ομοσπονδιακό Κογκρέσο απαίτησε -υπερβαίνοντας μάλιστα προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει βέτο- το υπουργείο Άμυνας να συστήσει επιτροπή αρμόδια για να προτείνει νέες ονομασίες για τις βάσεις αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.