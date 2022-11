Με ποινή κάθειρξης έως και 7,5 έτη κινδυνεύει η πρόεδρος του Τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου, Σεμπνέμ Κορούρ Φιντζαντζί, καθώς ζήτησε έρευνα σχετικά με πιθανή χρήση χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό.



Η Φιντζαντζί συνελήφθη στις 26 Οκτωβρίου στα προάστια της Άγκυρας και φυλακίστηκε την επόμενη μέρα για «τρομοκρατική προπαγάνδα», επειδή ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανή χρήση χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό εναντίον των Κούρδων ανταρτών του PKK στο Ιράκ.

Κατηγορίες για προσφυγή σε χημικά όπλα διατυπώθηκαν από φιλοκουρδικά μέσα ενημέρωσης και μέλη της τουρκικής αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο και Κούρδοι μαχητές διένειμαν έναν κατάλογο με 17 ονόματα και φωτογραφίες προσώπων που εμφανίζονταν ως «μάρτυρες», γιατί έχασαν τη ζωή τους από τοξικά αέρια στο βόρειο Ιράκ. Η Άγκυρα είχε καταγγείλει αμέσως μια εκστρατεία «παραπληροφόρησης».

The President of the Turkish Medical Association Şebnem Korur Fincancı has been taken into police custody.



Fincancı has long been targeted for simply reminding the international law and saying that any allegations of use of chemicals in a warfare must be investigated. https://t.co/GsQlJUje7o pic.twitter.com/ctlFgW1WAN