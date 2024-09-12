Τουρκία: Ζητά διεθνή εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία της τουρκοαμερικανίδας ακτιβίστριας

Διεθνή εντάλματα σύλληψης ζητά η Τουρκία για τον θάνατο της τουρκοαμερικανίδας ακτιβίστριας από ισραηλινά πυρά.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε πως το γραφείο του εισαγγελέα της Άγκυρας ερευνά «αυτούς που ευθύνονται για το μαρτύριο και το φόνο της αδελφής μας». Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Τουρκία διαθέτει στοιχεία σχετικά με το φόνο και θα διατυπώσει αιτήματα για την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης.

Η σορός της γυναίκας, θα φτάσει αύριο, Παρασκευή, στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δήλωσε ότι η 26χρονη «στοχοποιήθηκε και σκοτώθηκε εσκεμμένα από ισραηλινούς στρατιώτες στη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους».

Ακόμα δήλωσε: «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Οι εξελίξεις

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει ότι η χώρα του θα κάνει τα πάντα «ώστε να μη μείνει ατιμώρητος ο θάνατος της Αϊσενούρ Εζγκί».

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι η τουρκοαμερικανίδα ακτιβίστρια σκοτώθηκε «από ακούσια ισραηλινά πυρά» και δήλωσε ότι εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το περιστατικό.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο χθες για ένα «ατύχημα» και δήλωσε «σοκαρισμένος και βαθιά θλιμμένος» από τον θάνατο της ακτιβίστριας. Ζήτησε επίσης από το Ισραήλ «να κάνει περισσότερα» ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

