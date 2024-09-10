Ισραηλινός στρατός: Απο «ακούσια πυρά μας» σκοτώθηκε η Αμερικανίδα ακτιβίστρια

Ο θάνατος της Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, της τουρκικής καταγωγής Αμερικανίδας ακτιβίστριας που σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων σε διαδήλωση στη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα, πιθανότητα ήταν τυχαίος και προήλθε από ακούσια ισραηλινά πυρά, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός μετά από έρευνα για το περιστατικό.

Το Ισραήλ έστειλε αίτημα για τη διενέργεια νεκροψίας της 26χρονης Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, 26 ετών, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων, ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

