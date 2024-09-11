Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την αποφυγή περιστατικών όπως αυτό που οδήγησε στον θάνατο την τουρκοαμερικανίδα ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον εβραϊκό εποικισμό σε χωριό της Δυτικής Όχθης, χαρακτηρίζοντας «απολύτως απαράδεκτο» το γεγονός.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, ο Μπάιντεν δηλώνει ότι αν και το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατό της, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει συνεχή πρόσβαση στην εν εξελίξει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

«Πρέπει να υπάρξει πλήρης απόδοση ευθυνών. Και το Ισραήλ πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει ότι τέτοια περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν ποτέ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Η Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, 26 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στο χωριό Μπεϊτά κοντά στη Ναμπλούς όπου οι Παλαιστίνιοι δέχονται συστηματικά επιθέσεις από ακροδεξιούς Εβραίους εποίκους. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ατύχημα.

Ο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε επίσης τη βία στη Δυτική Όχθη από «εξτρεμιστές ισραηλινούς εποίκους» και «παλαιστίνιους τρομοκράτες» μία ημέρα αφού υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν αναθεώρηση των ισραηλινών στρατιωτικών τακτικών στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

«Θα συνεχίσω να υποστηρίζω πολιτικές που αποδίδουν ευθύνες σε όλους τους εξτρεμιστές, τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους, που προκαλούν βία και χρησιμεύουν ως εμπόδια στην ειρήνη», δήλωσε ο Μπάιντεν σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

