Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ πιθανό ότι Ισραηλινοί στρατιώτες να ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν και σκότωσαν την Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, την τουρκικής καταγωγής Αμερικανίδα ακτιβίστρια σε διαδήλωση στη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα θανάσιμα πυρά κατά της 26χρονης ήταν ακούσια, με τους IDF να εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη.

Σχεδόν την ίδια ώρα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, από το Λονδίνο, ο Άντονι Μπλίνκεν, χαρακτήρισε «απρόκλητη και αδικαιολόγητη» τη δολοφονία της Εϊγκί, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι το συμβάν δείχνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να προβούν σε ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες εμπλοκής τους.

«Κανείς δεν πρέπει να πυροβολείται και να σκοτώνεται επειδή συμμετέχει σε μια διαδήλωση», τόνισε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, στην πιο σκληρή κριτική του που έχει κάνει δημόσια μέχρι σήμερα κατά του ισραηλινού στρατού. «Κατά την κρίση μας, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να κάνουν κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που επιχειρούν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες εμπλοκής τους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

Διοικητές των IDF διεξήγαγαν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με τον στρατό.

«Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ πιθανό (η 26χρονη) να δέχθηκε ακουσίως πυρά Ισραηλινών δυνάμεων που δεν είχαν στόχο εκείνη, αλλά τον βασικό υποκινητή των ταραχών», ανέφερε ο στρατός.

«Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια βίαιων ταραχών κατά την οποία δεκάδες Παλαιστίνιοι ύποπτοι έκαψαν λάστιχα και πέταξαν πέτρες προς τις δυνάμεις ασφαλείας στον κόμβο Μπέιτα».

Το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης (ISM), μέλος του οποίου ήταν η Εϊγκί, ανέφερε το Σάββατο ότι οι ισχυρισμοί ότι ακτιβιστές πέταξαν πέτρες στον ισραηλινό στρατό ήταν "ψευδείς", προσθέτοντας ότι η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική.

«Ο ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τον θάνατο της Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απέστειλε αίτημα στις παλαιστινιακές αρχές για τη διενέργεια νεκροψίας της κοπέλας, ανέφερε.

Χθες Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν «ώστε ο θάνατος της να μην μείνει ατιμώρητος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

