Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει την αντεπίθεση στη ρωσική δυτική περιοχή του Κούρσκ, όπου το Κίεβο είχε εξαπολύσει μια μεγάλη εισβολή τον περασμένο μήνα.

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία ανέμενε μια αντεπίθεση.

Πριν λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι «η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ στόχευσε να σταματήσει την προέλασή μας στο Ντονμπάς. Ο εχθρός απέτυχε. Οι δυνάμεις μας σταθεροποίησαν την κατάσταση και άρχισαν να απωθούν τον εχθρό από τη Ρωσία».

Πηγή: skai.gr

