Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση για χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος έχει «παρθεί εδώ και πολύ καιρό».

Ο Λαβρόφ σχολίασε τις αναφορές περί άρσης της απαγόρευσης για τη χρήση από την Ουκρανία των αγγλο-γαλλικών πυραύλων Storm Shadow και των αμερικανικών, που έχουν βεληνεκές 190 μίλια και άνω, εντός της Ρωσίας.

«Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η απόφαση για άρση των περιορισμών στα όπλα μεγάλης εμβέλειας για επίθεση στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ελήφθη εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Λαβρόφ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι «τώρα προσπαθούν να το νομιμοποιήσουν στον δημόσιο χώρο με κάποιο τρόπο».

Ο Λαβρόφ συνέχισε προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι τα δυτικά κράτη παρείχαν πληροφορίες στην Ουκρανία που τις επιτρέπουν χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων μη στρατιωτικών υποδομών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.