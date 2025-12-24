Λίγες ώρες μετά τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και της συνοδείας του και στοίχισε τη ζωή συνολικά σε 8 άτομα, ανάμεσά τους και ενός θύματος πιθανότατα ελληνικής καταγωγής, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν η συσκευή εγγραφής φωνής και το μαύρο κουτί του Falcon 50.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα. Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, που ήταν μέλος του πληρώματος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι οι Αρχές εντόπισαν στο σημείο όπου το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη τη συσκευή καταγραφής ήχου και το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, με τις τουρκικές αρχές να δεσμεύονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ άτομα.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος αξιωματούχος η περιοχή στην οποία αναζητούν τα συντρίμμια και απαντήσεις για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας εκτείνεται στα 3 χλμ. ενώ γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων έχουν ξεκινήσει ήδη την αξιολόγηση των ευρημάτων.

