Μυστήριο γύρω από τη συντριβή του αεροσκάφους με Λίβυους αξιωματούχους - Υποψίες για δολιοφθορά

Συνετρίβη χθες το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, και των αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης, με τις αρχές να ψάχνουν για τεχνικό πρόβλημα ή δολιοφθορά, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, πάνω από την Άγκυρα, Στα τουρκικά ΜΜΕ εμφανίστηκε βίντεο που δείχνει τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Οχτώ ήταν οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, πέντε Λίβυοι αξιωματούχοι, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τριμελές πλήρωμα.

Στα δύο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πλάνα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και τα τελευταία πλάνα του Λίβυου αρχηγού στην Άγκυρα:

Οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της δολοφθιοράς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων - σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη - ότι «υπάρχει η Συρία, η συμφωνία Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου στην Αν. Μεσόγειο», με τα τουρκικά ΜΜΕ να σημειώνουν επίσης ότι «ο Λίβυος αρχηγός είχε έρθει για τα επόμενα βήματα στην Αν. Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο Γιλμάζ Οζντίλ, Διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου Sozcu, δήλωσε: «Eδώ πρέπει να εξεταστεί αν είναι δυστύχημα ή κάποια δολιοφθορά. Eίναι περίεργο. Καθώς μόλις το αεροσκάφος απογειώθηκε προέκυψε πρόβλημα και αυτό αναφέρει και ο υπουργός Εσωτερικών».

Ο Νεβζάτ Τσιτσέκ, διευθυντής του Independent Turskish, δήλωσε από τη μεριά του: «Υπάρχουν πολλές υποψίες κι αυτές οι σκέψεις είναι δικαιολογημένες. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις, όπως στη Συρία, απο την άλλη οι συμφωνίες της Ελλάδας της Κύπρου και του Ισραήλ και η συνέχιση της παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη. Υπάρχουν πολλές υποψίες. Κανονικά όταν γίνεται η πτήση τέτοιων προσωπικοτήτων γίνονται και οι τεχνικοί έλεγχοι».

Δείτε βίντεο με φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους:

Το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα SOS για ηλεκτρική βλάβη

Εν τω μεταξύ, το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης εξέδωσε σήμα SOS για ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση λίγο πριν συντριβεί κοντά στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκίας.

Το τζετ Dassault Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκατης Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη και ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για μια έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη, ανέφερε ο Μπουρχανετίν Ντουράν σε δήλωσή του.

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στη συντριβή, σύμφωνα με αξιωματούχους της Λιβύης και της Τουρκίας.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανακατεύθυνε το αεροσκάφος πίσω προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα έκτακτης ανάγκης, αλλά το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ κατέβαινε για προσγείωση και χάθηκε η επαφή, σύμφωνα με τον Ντουράν.

Και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, ανέφερε πως το αεροσκάφος ζήτησε επείγουσα προσγείωση ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν αργότερα κοντά στο χωριό Κεσίκκαβακ της περιοχής.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έφτασαν στον τόπο της συντριβής μετά την έναρξη των επιχειρήσεων από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας και οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονταν με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών, τόνισε ο Ντουράν.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού της χώρας, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του.

O Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ

Λίβυοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο και καταχωρημένο στη Μάλτα, προσθέτοντας ότι η ιδιοκτησία και το τεχνικό ιστορικό του θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Εν τω μεταξύ, Ο Σαλάχ αλ-Ναμρούς ορίστηκε νέος αρχηγός Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ.

Salah Al-Namroush has been appointed as the new Acting Chief of Staff of the Libyan Army following the death of Mohamed Al-Haddad in a plane crash. pic.twitter.com/jak98Ng9p4 — Mintel World (@mintelworld) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

