Η απώλεια του επιτελάρχη των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων στο αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα χθες, Τρίτη, συνιστά μεγάλη απώλεια για το καθεστώς της Τρίπολης, αφού ο Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ-Χαντάντ ήταν σημαντικός παράγοντας για την ευστάθειά του, έχοντας παίξει σημαντικότατο ρόλο στη μετά-Καντάφι εποχή της Λιβύης.

Ο αλ-Χαντάντ δεν ήταν μόνο το κορυφαίο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων της δυτικής Λιβύης, που ελέγχουν την πρωτεύουσα Τρίπολη, αλλά έπαιξε και κρίσιμο ρόλο στην ειρηνευτική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών με τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο Λίβυος επιτελάρχης, για την απώλεια του οποίου και άλλων πέντε υψηλόβαθμων στρατιωτικών η Τρίπολη κήρυξε τριήμερο πένθος, αναδείχθηκε στην επανάσταση κατά του έως το 2011 απόλυτου ηγεμόνα της χώρας, Μουαμάρ Καντάφι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πένθος εκφράζεται και από την άλλη πλευρά του λιβυκού εμφυλίου, στη Βεγγάζη, σύμφωνα με αραβικά Μέσα Ενημέρωσης, με δηλώσεις και του ίδιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και του κοινοβουλίου στην ανατολική Λιβύη.

Ο χαμός του αλ-Χαντάντ χαρακτηρίζεται ως «τεράστια απώλεια» για τις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με τον ανταποκριτή του καταριανού δικτύου Al Jazeera. Προστίθεται ότι ο επιτελάρχης ήταν «σεβαστός τόσο στη δυτική Λιβύη όσο και σε ολόκληρη τη χώρα».

Τοποθετήθηκε στη θέση του επικεφαλής των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων τον Αύγουστο του 2020 από τον τότε πρωθυπουργό της Τρίπολης, Φαγιέζ αλ-Σάρατζ.

Φήμη

Η μεγάλη του φήμη βασιζόταν στο γεγονός ότι ως στρατιωτικός καριέρας στήριξε τους επαναστάτες κατά του καθεστώτος Καντάφι πριν 14 χρόνια και στο ότι αρνήθηκε να συμπαραταχθεί με τις ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις που έχουν κατακερματίσει την πολύπαθη αραβική χώρα έκτοτε.

«Πάντα μιλούσε υπέρ της συμφιλίωσης, ήθελε την επανένωση της χώρας και ο κόσμος τον στήριζε», αναφέρει χαρακτηριστικά το Al Jazeera.

Γεννημένος στη Μισράτα πριν 58 έτη, ο Αλ-Χαντάντ αποφοίτησε από τη στρατιωτική ακαδημία της Λιβύης το 1987 και εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος Καντάφι, 24 χρόνια πριν συμμετάσχει ενεργά στην επιτυχή προσπάθεια ανατροπής του.

Πέρα από τη στρατιωτική του δράση, είχε ενεργό ρόλο και στη συνεργασία της Λιβύης με άλλες χώρες της βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης, και βεβαίως με την Τουρκία.

Στην Άγκυρα βρέθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Ντμπέιμπα να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, με την οποία και έχει υπογράψει σειρά συμφωνιών στο πλαίσιο του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

