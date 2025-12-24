Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν προετοιμάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο ουσιαστικά ωθούσε την Ουκρανία προς την παράδοση, έχει αναθεωρηθεί σε ένα σχέδιο 20 σημείων, το οποίο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σχέδιο τριμερούς εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης, καθώς και διμερής συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ. Ένα ακόμη έγγραφο ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσιγκτον αφορά την οικονομική συνεργασία και περιγράφεται ως «οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση των εγγράφων», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσουν το σχέδιο των 20 σημείων στη Μόσχα αργότερα σήμερα. Εάν εγκριθεί, το τελικό κείμενο θα πρέπει να υπογραφεί από τους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν έχει ακόμη αποφαιστεί ποιοι θα υπογράψουν την πιθανή συμφωνία από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο και/ή να υποστηριχθεί από τον λαό της Ουκρανίας σε δημοψήφισμα που ενδέχεται να διεξαχθεί εντός 60 ημερών.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με δύο σημαντικά ζητήματα του αναθεωρημένου σχεδίου, τα σημεία 12 και 14 — τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, και τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, που έχει καταστραφεί από το 2014. Η συμφωνία επίσης δεν αναφέρεται στις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Περισσότερα σε λίγο..

Πηγή: skai.gr

