Μπράιαν Πότερ: Πέθανε ο παραγωγός επιτυχιών των Player, Take That και Santana

Ο Μπράιαν Πότερ, ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς παραγωγούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία χρόνια έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ, δήλωσε η κόρη του στο Billboard. Ο Μπράιαν Πότερ πέθανε στις 30 Ιουνίου σε κέντρο φροντίδας στη Γκρανάντα Χιλς στο Λος Άντζελες.

Συνεργαζόμενος με τον Αμερικανό συνεργάτη του στη σύνθεση τραγουδιών Ντένις Λάμπερτ, ο Πότερ, γεννημένος στο Έσσεξ, ήταν πίσω από μια εκπληκτική σειρά επιτυχιών της δεκαετίας του 1970 που εκτείνονταν σε ποπ, σόουλ, soft rock, κάντρι και όχι μόνο. Οι πιο γνωστές περιλαμβάνουν το Rhinestone Cowboy του Γκλεν Κάμπελ, Νο. 1 στις ΗΠΑ το 1975, το It Only Takes a Minute, ντίσκο επιτυχία για τους Tavares και αργότερα τους Take That, το Baby Come Back των Player, ένα άλλο Νο. 1 στις ΗΠΑ, και το Ain’t No Woman (Like the One I’ve Got), μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Four Tops.

Ο Πότερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Έσσεξ, σπούδασε μουσική και έγινε ντράμερ αν και είχε την πρώτη του επιτυχία ως στιχουργός για τους Small Faces, συν-γράφοντας την επιτυχία τους του 1965, Whatcha Gonna Do About It. Γνώρισε τον Λάμπερτ όταν εκείνος επισκέφθηκε το Λονδίνο και ο Πότερ μετακόμισε στις ΗΠΑ για να εμβαθύνει τη δημιουργική τους συνεργασία.

Το 1971, ο Potter είχε μια μεγάλη αμερικανική επιτυχία με το συμφωνικό ποπ τραγούδι Don’t Pull Your Love, το οποίο έφτασε στο Νο. 4 όταν το ερμήνευσαν οι Hamilton, Joe Frank & Reynolds, και αργότερα διασκευάστηκε από τον Γκλεν Κάμπελ.

Καθώς προχωρούσε η καριέρα του, άρχισε να συνεργάζεται με την Universal Studios και εργάστηκε σε πρότζεκτ όπως το Rockin' Graveyard Revue των Beetlejuice και το The Blues Brothers Show.

Το 1973, ο Πότερ και ο Λάμπερτ βοήθησαν στην επανεφεύρεση των Four Tops, οι οποίοι βρίσκονταν σε μια νέα δισκογραφική εταιρεία μετά την αποχώρησή τους από την Motown Records. Στρέφοντάς τους μακριά από τη ζωηρή ποπ και προς έναν ήχο R&B, το Ain’t No Woman (Like the One I’ve Got) χάρισε στους Four Tops τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μετά τη Motown, επαναφέροντάς τους στο αμερικανικό top 5 για πρώτη φορά από το 1967.

Αργότερα, στη δεκαετία του 1970, οι Πότερ και Λάμπερτ έκαναν την παραγωγή του Baby Come Back των Players που έμεινε τρεις εβδομάδες στο Νο. 1 στις ΗΠΑ και του άλμπουμ Inner Secrets των Santana το 1978.

Πηγή: skai.gr

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