Με τις «ευλογίες» 322 (από τους συνολικά 403) βουλευτών των Εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον προ των πυλών της Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς αντίπαλο, καθώς εξασφάλισε την υποστήριξη - ρεκόρ των Εργατικών.

Ένα ποσοστό που αγγίζει το 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας και θεωρείται χωρίς προηγούμενο για εσωκομματική διαδικασία διαδοχής στη σύγχρονη ιστορία του κόμματος.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η εξέλιξη αυτή καθιστά εξαιρετικά απίθανη την εμφάνιση ουσιαστικού αντιπάλου και οδηγεί σε μια σχεδόν βέβαιη ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος και της πρωθυπουργίας.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ απέχει μόλις μία επιπλέον κοινοβουλευτική υπογραφή από το σημείο όπου, μαθηματικά, δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός βουλευτών για να στηριχθεί άλλη υποψηφιότητα. Για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία απαιτούνται 81 υπογραφές, όριο που ο Μπέρναμ έχει ξεπεράσει σχεδόν τέσσερις φορές.



Τα μεγάλα βρετανικά μέσα μιλούν για «στέψη» χωρίς εσωκομματική μάχη



Η εφημερίδα The Times, ο Guardian, οι Financial Times και το ITV News, περιγράφουν τη διαδικασία ως μια «coronation» (σ.σ. στέψη), δηλαδή μια ουσιαστικά αδιαμφισβήτητη ανάδειξη στην ηγεσία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί υποψήφιος με ρεαλιστικές πιθανότητες να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του πρώην υπουργού Άμυνας Αλ Καρνς να αποσύρει κάθε σκέψη υποψηφιότητας και να στηρίξει δημόσια τον Μπέρναμ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια μιας πολύμηνης εσωκομματικής αναμέτρησης.

Στήριξη από όλες τις τάσεις των Εργατικών

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υποστήριξη προς τον Μπέρναμ δεν περιορίζεται σε μία μόνο ιδεολογική πτέρυγα των Εργατικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Times, μεταξύ όσων έχουν ήδη ταχθεί υπέρ του βρίσκονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και προσωπικότητες του κόμματος, όπως η Άντζελα Ρέινερ, ο Γουές Στρίτινγκ, η Ιβέτ Κούπερ, ο Ντέιβιντ Λάμι και η Χάιντι Αλεξάντερ, ενώ δημόσια στήριξη έχει εκφράσει και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Μίλιμπαντ.

Η ευρεία αυτή συναίνεση ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές ως προσπάθεια των Εργατικών να εμφανίσουν ένα ενιαίο μέτωπο μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, αποφεύγοντας μια εσωκομματική σύγκρουση που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση.

Το μήνυμα προς τις αγορές και τους συμμάχους

Η ταχύτητα με την οποία διαμορφώνεται η νέα ηγεσία θεωρείται επίσης σημαντική για τη σταθερότητα της χώρας.

Οι βρετανικές εφημερίδες επισημαίνουν ότι μια ομαλή μετάβαση καθησυχάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους διεθνείς συμμάχους και τους επενδυτές, ενώ επιτρέπει στον νέο πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης και στην υλοποίηση των πρώτων πολιτικών του πρωτοβουλιών, χωρίς να προηγηθεί μια παρατεταμένη εσωκομματική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη στελέχωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, με ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους να εργάζονται πάνω στη διαδικασία μετάβασης της εξουσίας.

Οι πρώτες προτεραιότητες του Μπέρναμ

Στα πρώτα μηνύματά του ως επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ, ο Μπέρναμ έχει δώσει έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας, στη διατήρηση της δέσμευσης της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ, στη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας παράλληλα στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επίσης δεσμευθεί για μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες, ιδιαίτερα στα μεγάλα αμυντικά και κατασκευαστικά προγράμματα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Guardian, ο ίδιος επιδιώκει να αλλάξει και την εσωκομματική κουλτούρα των Εργατικών, υιοθετώντας πιο συναινετική προσέγγιση απέναντι στους βουλευτές και περιορίζοντας την αυστηρή κομματική πειθαρχία που χαρακτήρισε την περίοδο Στάρμερ.

Πότε αναμένεται να αναλάβει

Εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο τις επόμενες ημέρες, ο Άντι Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί επίσημα νέος ηγέτης των Εργατικών στο ειδικό συνέδριο του κόμματος στις 17 Ιουλίου, ενώ η ανάληψη της πρωθυπουργίας αναμένεται στις 20 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας μία από τις ταχύτερες μεταβάσεις ηγεσίας στη σύγχρονη βρετανική πολιτική ιστορία.



Πηγή: skai.gr

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