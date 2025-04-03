Τουρκία: Το Ισραήλ τροφοδοτεί την τρομοκρατία- Είναι η σοβαρότερη απειλή

Σε μια ιδιαιτέρως σκληρή ανακοίνωση του εναντίον του Ισραήλ προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Όπως συνοψίζει η Άγκυρα, το Τελ- Αβίβ τροφοδοτεί την τρομοκρατία και αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή της περιοχής.

Η Ανακοίνωση υπ.Εξ Τουρκίας:

«Σχετικά με τις δηλώσεις Ισραηλινών Υπουργών που στοχεύουν τη χώρα μας:

Οι προκλητικές δηλώσεις Ισραηλινών Υπουργών προς τη χώρα μας αντανακλούν τη διάθεσή τους καθώς και τις επιθετικές και επεκτατικές πολιτικές της φονταμενταλιστικής και ρατσιστικής ισραηλινής κυβέρνησης.

Θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα γιατί οι εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, που προσφέρουν μεγάλες ελπίδες για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής μας και υποστηρίζονται από όλο τον κόσμο, ενοχλούν το Ισραήλ.

Αν και δεν υπήρξε καμία πρόκληση ή επίθεση που να κατευθύνεται στη Συρία στο πεδίο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τις ταυτόχρονες αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ σε πολλά σημεία χθες το βράδυ (2 Απριλίου) εκτός από την προσέγγιση εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ που τροφοδοτείται από συγκρούσεις.

Δεν είναι δυνατό για τους Ισραηλινούς Υπουργούς στοχεύοντας την Τουρκία, να κρύψουν τη γενοκτονία που διέπραξαν στη Γάζα, τον ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του παλαιστινιακού λαού, την τρομοκρατία των εποίκων, την πρόθεσή τους να προσαρτήσουν τη Δυτική Όχθη και τις επεκτατικές τους φιλοδοξίες πίσω από τις επιθέσεις τους στη Συρία και τον Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει γίνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής μας με τις επιθέσεις του στην εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα των χωρών της περιοχής.

Ως στρατηγικός αποσταθεροποιητής στην περιοχή, το Ισραήλ προκαλεί χάος και τροφοδοτεί την τρομοκρατία.



Επομένως, για να εδραιωθεί η ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, το Ισραήλ πρέπει πρώτα να εγκαταλείψει τις επεκτατικές του πολιτικές, να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα και να σταματήσει να υπονομεύει τις προσπάθειες για την εδραίωση σταθερότητας στη Συρία.

Είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη της για την αποτροπή της ολοένα και πιο απερίσκεπτης επιθετικότητας του Ισραήλ.»



Πηγή: skai.gr

