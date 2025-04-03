Η Κίνα προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα επέμβασης των ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Η αυξημένη παρουσία κινεζικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο γύρω από τα νησιά Νάνσεϊ, που εκτείνονται μεταξύ της νήσου Κιούσου και της νήσου Οκινάουα, θεωρείται μέρος της στρατηγικής «αντι-πρόσβασης/απαγόρευσης περιοχής (A2/AD)» του Πεκίνου που αμφισβητήσει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη κινεζική στρατιωτική στρατηγική έχει στόχο να αποτρέψει μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε περίπτωση σύγκρουσης στην Ταϊβάν ή στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Ουσιαστικά στόχος του Πεκίνου είναι να εμποδίσει την κίνηση των ΗΠΑ μεταξύ της πρώτης αλυσίδας νησιών, που εκτείνεται από τα νησιά Νάνσεϊ έως τις Φιλιππίνες, και της δεύτερης αλυσίδας νησιών, που εκτείνεται από τα νησιά Ογκασαβάρα έως τη νήσο Γκουάμ, όπου βρίσκονται οι βάσεις των ΗΠΑ, και να αποτρέψει την πρόσβαση της Ουάσιγκτον στην πρώτη αλυσίδα νησιών, που είναι πιο κοντά στην Κίνα.

Οι αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες της Κίνας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελούν κρίσιμη απειλή για την ασφάλεια της Ιαπωνίας, καθιστώντας αναγκαία την άμεση εφαρμογή νέων αντίμετρων από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία του για το συγκεκριμένα θέμα, επισημαίνοντας ότι «η Κίνα αναμένεται να επιχειρήσει να διατηρήσει πλεονέκτημα έναντι της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της ικανότητες στον τομέα των drones, εστιάζοντας σε μια πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν».

Τα κινεζικά drones χρησιμοποιούν κυρίως δύο διαδρομές μεταξύ της Θάλασσας της Ανατολικής Κίνας και του Ειρηνικού Ωκεανού: τη διαδρομή Νήσος Οκινάουα-Νήσος Μιγιάκο και τη διαδρομή νήσος Γιοναγκούνι-Ταϊβάν.

Το 2022, η κινεζική δραστηριότητα επικεντρώθηκε κυρίως στη διαδρομή Νήσος Οκινάουα-Νήσος Μιγιάκο, ενώ το 2023, έτος που έλαβαν χώρα οι προεδρικές εκλογές στην Ταϊβάν, η δραστηριότητα των drones μετατοπίστηκε αποκλειστικά στη διαδρομή Νήσος Γιοναγκούνι-Ταϊβάν.

Το 2024 καταγράφηκε σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα κινεζικών drones και στις δύο διαδρομές, με την Κίνα να επεκτείνει σημαντικά τη παρουσία της στον Ειρηνικό.

Μερικά από τα drones που εντοπίστηκαν ήταν ικανά να μεταφέρουν πυραύλους.

Μια πρόσθετη, σημαντική ανησυχία αφορά τις δυνατότητες αναγνώρισης που έχουν τα drones της Κίνας, καθώς ο ασιατικός γίγαντας διαθέτει επίσης τον βαλλιστικό πύραυλο Dong-Feng 21 (DF-21D), ο οποίος έχει βεληνεκές 2.150 χιλιομέτρων.

Η ακριβής στόχευση ενός κινούμενου πλοίου στη θάλασσα απαιτεί ακριβή εντοπισμό και καθοδήγηση των πυραύλων. Ωστόσο, οι δορυφόροι αναγνώρισης που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη δεν μπορούν να παρέχουν συνεχή παρακολούθηση των κινήσεων ενός πλοίου.

«Αποτελεί σημαντική απειλή εάν τα drones μπορούν να εντοπίσουν πλοία και να καθοδηγήσουν πυραύλους με βάση αυτές τις πληροφορίες», δήλωσε Ιάπωνας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ανησυχία που εντείνει ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πέρυσι, όταν ένα κινεζικό drone εντοπίστηκε κοντά σε ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ την ώρα που αυτό έπλεε κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού στην περιοχή των νήσων Νάνσεϊ.

Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει άλλωστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία στην προσπάθειά της να ενοποιήσει την Ταϊβάν.

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η Κίνα οραματίζεται τη χρήση drones και άλλων μέσων για να εμποδίσει τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας που προέρχονται από την Ιαπωνία και τα στρατιωτικά πλοία και αεροπλάνα των ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργήσει ένα ρήγμα μεταξύ των νησιών Νάνσεϊ και άλλων τμημάτων της Ιαπωνίας», δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Keio, Jun Yasuda, ειδικός στα κινεζικά στρατιωτικά θέματα.

Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας έχουν επίσης αναγκαστεί να αναλάβουν δράση κατά των κινεζικών drones.

Το 2023, η Αεροπορική Δύναμη Αυτοάμυνας διεξήγαγε 669 συμπλοκές με ξένα αεροσκάφη που ήταν ύποπτα για παραβίαση του ιαπωνικού εναέριου χώρου, περίπου τέσσερις φορές περισσότερες από τις 158 συμπλοκές που διεξήχθησαν το 2003, υποδεικνύοντας το διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο της κινεζικής δραστηριότητας. Περίπου το 70% αυτών των συμπλοκών αφορούσε κινεζικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Σε αντίθεση με τα drones, τα οποία δεν ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, οι δραστηριότητες των μαχητικών αεροσκαφών της ASDF εκθέτουν τους πιλότους σε κίνδυνο.

Το 2023, η ιαπωνική κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς στη χρήση όπλων κατά των drones. Αυτή η αλλαγή πολιτικής επιτρέπει τη χρήση όπλων εναντίον drones που έχουν παραβιάσει τον ιαπωνικό εναέριο χώρο και κατευθύνονται προς κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως αεροδρόμια ή πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

«Στο μέλλον, θα εξεταστεί επίσης η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ως απάντηση σε εισβολές στον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Yoshihide Yoshida, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου, σε τακτική ενημέρωση τύπου τον Μάρτιο.



Πηγή: The Washington Post

