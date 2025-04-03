ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Προτρέπει τα μέλη του ΝΑΤΟ να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα προέτρεψε σήμερα τα μέλη του ΝΑΤΟ να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα. «Η Ρωσία παραμένει υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας πριν από τη συνάντηση με ομολόγους του από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Παρότι η Ουκρανία συμφώνησε στο αμερικανικό σχέδιο για άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «θέτει όρους και απαιτήσεις», είπε ο Σιμπίχα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προκειμένου η Ρωσία να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, «είναι καιρός να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα», υποστήριξε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Το Κρεμλίνο έχει συμφωνήσει σε αναστολή των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών, αλλά Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση αυτής της συμφωνίας. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την επιστράτευση 160.000 νέων. Σχολιάζοντας την κίνηση αυτή, ο Σιμπίχα υποστήριξε πως το ερώτημα δεν είναι αν ο Πούτιν σχεδιάζει να επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, «το ερώτημα είναι αν θα είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι». «Αυτή είναι μια ιστορική και καθοριστική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τόνισε.

