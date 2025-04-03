ΝΑΤΟ: Περίπου 900.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην Ουκρανία

Σε περίπου 900.000 υπολογίζονται οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα κορυφαίος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. Έως και 250.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, διευκρίνισε.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αμύνονται απέναντι στους ρώσους εισβολείς έχοντας ευρεία υποστήριξη από τους συμμάχους στη Δύση. Αφότου ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να απελευθερώσει ορισμένα από τα εδάφη που είχαν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις, οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν εγκλωβιστεί σε πόλεμο φθοράς εδώ και μήνες, με τους εισβολείς να αποκομίζουν εδαφικά κέρδη – αργά αλλά σταθερά.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, «η κατάσταση στο πεδίο των μαχών παραμένει πολύ δύσκολη». «Παρότι δεν περιμένουμε κατάρρευση των ουκρανικών αμυντικών γραμμών τους επόμενους δυο μήνες, ακόμη και αν συνεχιστεί η προέλαση των δυνάμεων της Μόσχας, πιστεύουμε πως η Ρωσία θα εξακολουθήσει να αυξάνει την πίεση στην πρώτη γραμμή (του μετώπου) και ευρύτερα στην Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Αναγνωρίζοντας τις πρόσφατες επιτυχίες που σημείωσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία, όπως στο Τορέτσκ και κοντά στο Ποκρόβσκ, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε πως οι εισβολείς δεν διστάζουν να υποστούν «μεγάλες απώλειες» για να αποκομίσουν κέρδη σε βάθος χρόνου. Μόνο τον Φεβρουάριο του 2025, τα ρωσικά στρατεύματα κατέγραψαν 35.140 απώλειες, υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

