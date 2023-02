Ξεπέρασαν τις 47.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία – Βίντεο με το «πριν» και το «μετά» στις σεισμόπληκτες περιοχές 

Σοκαριστικά εναέρια πλάνα σε βίντεο του πρακτορείου Ανατολή. Δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλοι σεισμοί στις επαρχίες Χατάι και Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας

Τα λόγια πλέον είναι φτωχά για την τραγωδία που σημειώνεται σε Τουρκία και Συρία. Ο αριθμός των νεκρών από τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς στη νότια Τουρκία αυξήθηκε στους 41.020, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD. Πάνω από 47.000 είναι πλέον τα θύματα σε Τουρκία και Συρία, ενώ ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς περίπου 345.000 διαμερίσματα έχουν καταστραφεί στη χώρα και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μάλιστα, η Τουρκία και η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε το πρωί της Κυριακής πως 105.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές και θα κατεδαφιστούν.

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικά εναερία πλάνα σε βίντεο του πρακτορείου Ανατολή. Δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλοι σεισμοί στις επαρχίες Χατάι και Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας.

Images show the destruction caused by the twin earthquakes in Türkiye's southern Hatay and Kahramanmaras provinces



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/28SNkEuVb6 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 19, 2023

Η Τουρκία αποφάσισε 14 ημέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις δύο περισσότερο πληγείσες επαρχίες, την Καχραμανμαράς και τη Χατάι, ανακοίνωσε η AFAD.

«Είδα από πρώτο χέρι την καταστροφή»

Επιπρόσθετη βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία και τη Συρία ανακοίνωσε νωρίτερα την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με προορισμό σεισμόπληκτες περιοχές. «Είδα από πρώτο χέρι την καταστροφή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Today, I am announcing plans for an additional $100 million to provide lifesaving aid in Türkiye and Syria through @StatePRM and @USAID. The United States will continue to stand with the Turkish and Syrian people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

«Σήμερα, ανακοινώνω σχέδια για επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή βοήθειας σωστικής βοήθειας στην Τουρκία και τη Συρία μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της USAID (Οργανισμός Διεθνούς Αρωγής των ΗΠΑ). Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό του τουρκικού και του συριακού λαού» τόνισε ο Άντονι Μπλίνκεν σε μήνυμά του στο Twitter.

In response to the tragic earthquakes, the U.S. has responded with $185 million in humanitarian assistance to date. American businesses, communities, and individuals are also generously helping. Thank you to the @USAID teams for working tirelessly to provide emergency relief. pic.twitter.com/Dcqb5nZVGs — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

«Ως απάντηση στους τραγικούς σεισμούς, οι ΗΠΑ έχουν ανταποκριθεί με 185 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι σήμερα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, οι κοινότητες και τα άτομα βοηθούν επίσης γενναιόδωρα. Ευχαριστούμε τις ομάδες της USAID που εργάζονται ακούραστα για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης» επεσήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

«Με βαθιά λύπη είδα από πρώτο χέρι την καταστροφή από τους σεισμούς στην Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες να κάνουν ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες διάσωσης, ανακούφισης και ανάκαμψης» σημείωσε.

«Συγκινήθηκα βαθιά ακούγοντας τις τραγικές ιστορίες των τουρκικών στρατιωτικών οικογενειών που επλήγησαν από τους σεισμούς και εμπνεόμαστε από την ανθεκτικότητα και τη δύναμή τους. Είμαι υπερήφανος που υπολογίζω την Τουρκία ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και μπορούν να βασίζονται σε εμάς για να συνεχίσουμε να βοηθάμε στις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης» επισήμανε.

«Πριν από την αυριανή επίσημη συνάντησή μας, εξετάσαμε τις σεισμόπληκτες περιοχές με τον ΥΠΕΞ Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη αλληλεγγύης στην Τουρκία» ανέφερε από πλευράς του στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Μπλίνκεν θα μεταβεί το βράδυ στην Άγκυρα όπου θα συναντηθεί αύριο, μεταξύ άλλων, και με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Dayanışma ziyareti için #Türkiye’ye gelen #ABD’li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi #deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk.



Before our official meeting tomorrow, examined #earthquake areas w/ @SecBlinken, who is on solidarity visit to #Türkiye.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/IC3600K16n — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν από την επομένη του σεισμού πολλές ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία, περίπου 200 άτομα, και αποδέσμευσαν μια πρώτη δόση 85 εκατομμυρίων δολαρίων ως ανθρωπιστική βοήθεια. Διέθεσαν επίσης ελικόπτερα Μπλακ Χοκ και Σινούκ για τη μεταφορά προμηθειών.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την Τουρκία.

Νωρίτερα, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν το τέλος των ερευνών διάσωσης, εκτός από δύο επαρχίες όπου οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες παραμένουν ισχνές: στη Καχραμανμαράς, όπου ήταν το επίκεντρο, και στη Χατάι, όπου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μπόρεσε να διαπιστώσει την έκταση της καταστροφής.

Deeply moved to hear the tragic stories of Turkish military families affected by the earthquakes, and inspired by their resilience and strength. I am proud to count #Türkiye as a @NATO Ally, and they can count on us to continue assisting with relief and recovery efforts. pic.twitter.com/poWqdCSYCP — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023

