Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε σήμερα 158 στρατιωτικούς ως υπόπτους για διασυνδέσεις με την οργάνωση του εκλιπόντα ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2016 εξύφανε μια απόπειρα πραξικοπήματος, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι συλλήψεις αυτές, οι οποίες προστίθενται σε περίπου 50 άλλες που έγιναν στα τέλη Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν σε 43 από τις 81 επαρχίες της χώρας, μεταξύ των οποίων εκείνες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

Άλλοι 18 στρατιωτικοί εξακολουθούν να καταζητούνται, ανακοίνωσε η εισαγγελία, σύμφωνα με την οποία οι συλλήψεις αυτές αφορούν κυρίως το στρατό ξηράς.

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος πέθανε στα τέλη Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, όπου ζούσε για περισσότερα από 25 χρόνια, ήταν στενός σύμμαχος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν γίνει ορκισμένος εχθρός του.

Η Άγκυρα κατηγορεί τους οπαδούς του Γκιουλέν ότι έχουν διεισδύσει στους τουρκικούς θεσμούς, μεταξύ άλλων στη δικαιοσύνη, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και την εκπαίδευση, για να δημουργήσουν ένα «παράλληλο κράτος».

Σχεδόν 26.000 άτομα κατηγορούμενα για συμμετοχή στο κίνημα των γκιουλενιστών, το οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατικό» από την Άγκυρα, έχουν συλληφθεί μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Μεταξύ αυτών, περισσότεροι από 9.000 έχουν φυλακισθεί, σύμφωνα με την τουρκική δικαιοσύνη.

Μετά το θάνατο του ιεροκήρυκα, ο οποίος ανέκαθεν αρνούνταν ότι συνδέεται με αυτό το αποτυχημένο πραξικόπημα, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε ορκισθεί να καταδιώξει τους οπαδούς του μέχρι «τις πιο μακρινές γωνιές του κόσμου».

