Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, με αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα, Μαχάμαντ Ισμαήλ Νταρουίς.
Παρόντες στη συνάντηση από την τουρκική πλευρά ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, και ο διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του προέδρου, Χασάν Ντογάν.
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της ηγεσίας της Χαμάς στην Τουρκία μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.
