Ρωσία: Θα συνεχίσουμε τον διάλογο για τις στρατιωτικές βάσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση

Το Κρεμλίνο θεωρεί σημαντικές τις τελευταίες επαφές μεταξύ μιας ρωσικής αντιπροσωπείας και της νέας συριακής διοίκησης, και αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ήταν ένα σημαντικό ταξίδι, και οι επαφές ήταν επίσης σημαντικές, γιατί είναι απαραίτητο να καθιερωθεί και να διατηρηθεί ένας συνεχής διάλογος με τη Συρία», είπε ο Πεσκόφ, σχολιάζοντας την επίσκεψη Ρώσων αξιωματούχων στη Δαμασκό την Τρίτη.

Την Τρίτη, ρωσική αντιπροσωπεία είχε συνομιλίες στη Δαμασκό με τον επικεφαλής της νέας συριακής διοίκησης Άχμεντ αλ Σάρα. Ο Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας, χαρακτήρισε τη, σχεδόν τρίωρη, συνάντηση ως εποικοδομητική. Η Μόσχα συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, τόνισε ο ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική αντιπροσωπεία είπε στις διαπραγματεύσεις ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η αραβική δημοκρατία πρέπει να επιλυθούν μέσω ενός περιεκτικού διαλόγου που θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, καθώς και όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες.

Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ζήτημα της διατήρησης των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, αποκάλυψε ο Μπογκντάνοφ. Συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για το θέμα, πρόσθεσε. Εν τω μεταξύ, η ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία παραμένει αμετάβλητη.

Πηγή: skai.gr

