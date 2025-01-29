Η μικρή τζιχαντιστική οργάνωση Χουράς αλ Ντιν, το συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του διαδικτύου τη διάλυσή της, εξηγώντας ότι έλαβε αυτήν την απόφαση μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η ομάδα αυτή, που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε ότι η διάλυσή της έγινε «με απόφαση της γενικής διοίκησης της Αλ Κάιντα».

Η Αλ Κάιντα δεν έχει ανακοινώσει ποιος ανέλαβε την ηγεσία της μετά τον θάνατο του επικεφαλής της, του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, από αμερικανικό πλήγμα, το 2022.

Η Χουράς αλ Ντιν, που για πρώτη φορά δηλώνει «παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία», πρόσθεσε ότι η διάλυσή της αποφασίστηκε «υπό το φως των εξελίξεων» στη Συρία.

Ο συνασπισμός των ανταρτών, με επικεφαλής τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) ανέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό αφού ανέτρεψε τον Άσαντ, στις 8 Δεκεμβρίου. Οι νέες συριακές αρχές έχουν εκφράσει την επιθυμία να διαλυθούν όλες οι ένοπλες οργανώσεις.

Η Χουράς αλ Ντιν, στους κόλπους της οποίας εντάχθηκαν και αλλοδαποί τζιχαντιστές, είχε την έδρα της στις ορεινές ζώνες της βορειοδυτικής Συρίας, με περιοχή που θεωρείτο προπύργιο των ανταρτών. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «ανακοίνωσε τη διάλυσή της για να μην εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με την HTS».

Η Χουράς αλ Ντιν ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, περίπου δύο χρόνια αφού το Μέτωπο αλ Νόσρα (μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η HTS) ήρθε σε ρήξη με τη «μητρική» Αλ Κάιντα. Θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και ο επικεφαλής της έχει επικηρυχθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Τον περασμένο Αύγουστο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ένα υψηλόβαθμο στέλεχός της, τον Άμπου Αμπντούλ Ραχμάν αλ Μάκι, κατηγορώντας τον ότι ήταν υπεύθυνος για «τρομοκρατικές ενέργειες στη Συρία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

