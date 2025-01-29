Πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο AFP ότι η είσοδος της βοήθειας στη Γάζα επιβραδύνεται από το Ισραήλ προειδοποιώντας ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην απελευθέρωση των ομήρων, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία της εκεχειρίας.

«Προειδοποιούμε ότι οι τρέχουσες καθυστερήσεις και η μη τήρηση των όρων αυτών θα επηρεάσουν τη φυσική εξέλιξη της συμφωνίας και σε αυτό περιλαμβάνεται η ανταλλαγή κρατουμένων», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.

Δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς ζήτησε την παρέμβαση των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου «για να αναγκασθούν οι δυνάμεις της κατοχής να τηρήσουν τη συμφωνία και να αποφύγουν τη δημιουργία κρίσεων».

Οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν τις κατηγορίες των αξιωματούχων της Χαμάς ως «fake news».

«Πρόκειται αποκλειστικά για "fake news"», δήλωσε εκπρόσωπος της Cogat, της ισραηλινής υπηρεσίας που εποπτεύει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

