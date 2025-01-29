Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τον αντισημιτισμό με το οποίο θα ακυρώνει τις φοιτητικές βίζες των φοιτητών που είναι υπέρ της Χαμάς, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει επίσης εκτελεστικό διάταγμα την Τετάρτη που θα θέτει στο στόχαστρο τις «θέσεις» των σχολείων και θα προβλέπει «τον τερματισμό της χρηματοδότησης για τα δημόσια σχολεία που υποστηρίζουν την κριτική θεωρία των φυλών και άλλα διχαστικά μέτρα στα προγράμματα σπουδών τους», δήλωσε στο Fox η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα την Τετάρτη για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και με το οποίο θα αποφασίζει την απέλαση των ξένων φοιτητών και άλλων που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το διάταγμα δεσμεύεται για "άμεση δράση" από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δίωξη "τρομοκρατικών απειλών, εμπρησμών, βανδαλισμών και βίας κατά των Αμερικανών Εβραίων" και τη συγκέντρωση όλων των ομοσπονδιακών πόρων για την καταπολέμηση αυτού που χαρακτηρίζει ως "την έκρηξη του αντισημιτισμού στις πανεπιστημιουπόλεις και στους δρόμους μας «από την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Σε όλους τους ξένους υπηκόους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις υπέρ των τζιχαντιστών, σας προειδοποιούμε: κάντε το το 2025, θα σας βρούμε και θα σας απελάσουμε», αναφέρει ο Τραμπ στο ενημερωτικό δελτίο.

«Θα ακυρώσω επίσης άμεσα τις φοιτητικές βίζες όλων των υποστηρικτών της Χαμάς στις πανεπιστημιουπόλεις, οι οποίες έχουν μολυνθεί από ριζοσπαστισμό όσο ποτέ άλλοτε».

Οι επιθέσεις της Χαμάς και η επακόλουθη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα οδήγησαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες μηνών που συγκλόνισαν τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Το διάταγμα θα απαιτεί από τους επικεφαλής των υπηρεσιών και των τμημάτων να υποβάλουν στον Λευκό Οίκο συστάσεις εντός 60 ημερών σε όλες τις ποινικές και αστικές αρχές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Παράλληλα, το διάταγμα θα απαιτεί «την απομάκρυνση των αλλοδαπών που παραβιάζουν τους νόμους μας».

Το ενημερωτικό δελτίο ανέφερε ότι οι διαδηλωτές συμμετείχαν σε βανδαλισμούς και εκφοβισμούς υπέρ της Χαμάς, εμπόδισαν τους Εβραίους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα και επιτέθηκαν σε πιστούς σε συναγωγές, ενώ βανδάλισαν μνημεία και αγάλματα των ΗΠΑ.

Πολλοί φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές αρνήθηκαν ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς ή ότι εμπλέκονται σε αντισημιτικές ενέργειες και είπαν ότι διαδηλώνουν ενάντια στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, όπου οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 47.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων, μια μεγάλη μουσουλμανική ομάδα υπεράσπισης, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για επίθεση στην «ελευθερία του λόγου και στους Παλαιστίνιους υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του αντισημιτισμού» και χαρακτήρισε την εντολή της Τετάρτης ως «ανέντιμη και ανεφάρμοστη».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ο Τραμπ υποσχέθηκε να απελάσει «τους φοιτητές υπέρ της Χαμάς» που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα.

Την πρώτη ημέρα της θητείας του, υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο οι οργανώσεις δικαιωμάτων λένε ότι θέτει τις βάσεις για την επαναφορά της απαγόρευσης των ταξιδιωτών από κυρίως μουσουλμανικές ή αραβικές χώρες και προσφέρει τη δυνατότητα στις ευρύτερες αρχές να χρησιμοποιήσουν τον ιδεολογικό αποκλεισμό για να απορρίψουν αιτήματα βίζας και να απομακρύνουν άτομα που βρίσκονται ήδη στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.