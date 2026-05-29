Leapmotor Βελμάρ Open Days: Γνωρίστε το μέλλον της ηλεκτροκίνησης 8-22 Ιουνίου

Η Leapmotor Βελμάρ διοργανώνει OPEN DAYS από τις 8 έως και τις 22 Ιουνίου στα καταστήματα της Βελμάρ στο Περιστέρι και στην Νέα Ερυθραία, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να κλείσουν test drive με όλα τα μοντέλα Leapmotor.

Κατά τη διάρκεια των OPEN DAYS, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης των παρακάτω μοντέλων της ηλεκτροκίνητης οικογένειας της Leapmotor:

T03: Το 100% ηλεκτρικό, μικρό αυτοκίνητο πόλης, προσφέρει οικονομική και οικολογική οδήγηση.

C10 REEV: Συνδυάζει την ευκολία της ηλεκτρικής οδήγησης με την ελευθερία να ταξιδεύετε πιο μακριά.

C10 EV: Η ιδανική ισορροπία μεταξύ ισχύος, ελευθερίας και αποδοτικότητας.

B10 EV: Το εντυπωσιακό SUV, με καθαρές γραμμές, έξυπνες αναλογίες, που δεν περνά απαρατήρητο.

Οι επισκέπτες που θα κλείσουν test drive στο πλαίσιο των Leapmotor Βελμάρ OPEN DAYS έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για μια μοναδική long test drive εμπειρία, με το μοντέλο Leapmotor της επιλογής τους.

Τα OPEN DAYS αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το μέλλον της ηλεκτροκίνησης και να ανακαλύψουν τη νέα φιλοσοφία βιώσιμης κινητικότητας της Leapmotor.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό test drive: https://leapmotor-velmar.gr/leapmotor-velmar-open-days/.

Καταστήματα Leapmotor Βελμάρ:

• Λ. Κηφισού 100, 12132 Περιστέρι, τηλ.: 211 300 0090

• Ν. Ερυθραία, 18ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 146 71 Γέφυρα Βαρυμπόμπης, τηλ.: 211 1063000

Πηγή: skai.gr

