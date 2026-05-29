Συνεπής στην αγαπημένη του συνήθεια, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έκανε προπόνηση μαζί με πεζοναύτες και ναύτες στο USS Boxer στη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται, λίγο πριν συμμετέχει στο φόρουμ «Διάλογος Σάνγκρι-Λα».
Η κοινή τους γυμναστική λειτούργησε παράλληλα και ως ένα σήμα ετοιμότητας προς το Ιράν.
Μιλώντας στο προσωπικό, ο Χέγκσεθ θυμήθηκε τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος είχε προειδοποιήσει το Ιράν ότι αν δεν κάνει συμφωνία, θα βρει μπροστά του «τον δικό μου άνθρωπο» – «εννοούσε εμένα, αλλά στην ουσία εννοούσε εσάς», εξήγησε ο υπουργός στους στρατιώτες.
PETE HEGSETH:
"Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left." pic.twitter.com/ukJnGQMD04
