Παραμένει σε φόρμα ο Χέγκσεθ: Έκανε ασκήσεις με πεζοναύτες στη Σιγκαπούρη - Δείτε βίντεο

Η κοινή τους γυμναστική λειτούργησε παράλληλα και ως ένα σήμα ετοιμότητας προς το Ιράν, με τον Υπ. Άμυνας να εμψυχώνει τους στρατιώτες με τα λόγια του Τραμπ

Συνεπής στην αγαπημένη του συνήθεια, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έκανε προπόνηση μαζί με πεζοναύτες και ναύτες στο USS Boxer στη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται, λίγο πριν συμμετέχει στο φόρουμ «Διάλογος Σάνγκρι-Λα».

Η κοινή τους γυμναστική λειτούργησε παράλληλα και ως ένα σήμα ετοιμότητας προς το Ιράν.

Μιλώντας στο προσωπικό, ο Χέγκσεθ θυμήθηκε τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος είχε προειδοποιήσει το Ιράν ότι αν δεν κάνει συμφωνία, θα βρει μπροστά του «τον δικό μου άνθρωπο» – «εννοούσε εμένα, αλλά στην ουσία εννοούσε εσάς», εξήγησε ο υπουργός στους στρατιώτες.

TAGS: Πιτ Χέγκσεθ Σιγκαπούρη
