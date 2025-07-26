Τουρκία: Στους 50,5°C έφτασε η θερμοκρασία στη Σιλόπη, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ

Θερμοκρασία 50,5°C καταγράφηκε την Παρασκευή στη νοτιοανατολική Τουρκία, κάτι που αποτελεί απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών για τη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Μετεωρολογίας, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 50,5°C στη Σιλόπη (…) στις 25 Ιουλίου» ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

