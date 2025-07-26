Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι καθ' οδόν για τη Σκωτία για συνομιλίες με ΕΕ - Αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί εμπορική συμφωνία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είναι καθ’ οδόν για τη Σκωτία, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε απόψε ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, εκφράζοντας επιφυλακτική αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

Τα δύο στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσουν αργότερα απόψε στη Σκωτία. Για αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Είμαστε επιφυλακτικά αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

