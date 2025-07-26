Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ξαναρχίσουν "αμέσως" τις ρίψεις δεμάτων με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, επικαλούμενο την "κρίσιμη" κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν για τον άμεσο κίνδυνο λιμού.

"Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έφτασε σε κρίσιμο επίπεδο, άνευ προηγουμένου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν στην εμπροσθοφυλακή των προσπαθειών που έχουν ως στόχο να παράσχουν ζωτικής σημασίας βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό. Θα φροντίσουμε αυτή η ουσιαστική βοήθεια να φτάσει σε εκείνους που την έχουν περισσότερο ανάγκη, είτε δια ξηράς, δια αέρος ή δια θαλάσσης. Οι αεροπορικές ρίψεις ξαναρχίσουν αμέσως" ανέφερε ο υπουργός Αμπντάλα μπεν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

