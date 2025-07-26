Λογαριασμός
Το Ισραήλ ξαναρχίζει απόψε ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Λίγες ημέρες αφού περισσότερες από 100 υπηρεσίες αρωγής και μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποίησαν ότι επίκειται λιμός στον θύλακα

Παιδιά στη Γάζα

Το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τις αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από απόψε, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας, λίγες ημέρες αφού περισσότερες από 100 υπηρεσίες αρωγής και μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποίησαν ότι επίκειται λιμός στον θύλακα.

«Οι ρίψεις θα περιλαμβάνουν επτά παλέτες με βοήθεια που θα περιέχουν αλεύρι, ζάχαρη και κονσέρβες, που θα εξασφαλιστούν από διεθνείς οργανισμούς» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι θα καθοριστούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση αυτοκινητοπομπών που θα μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα στον πληθυσμό της Γάζας. Ο στρατός προετοιμάζεται επίσης «να εφαρμόσει ανθρωπιστικές παύσεις» του πυρός σε ορισμένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

