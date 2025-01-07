Τουρκία: Σενάρια αποφυλάκισης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν – Σχέδια για αμνηστία;

Εντείνεται το σενάριο αποφυλάκισης του ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν μετά το μήνυμα «αδελφοσύνης» στην Τουρκία, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που μεσολάβησε για τη συνάντηση του Οτσαλάν με Κούρδους βουλευτές στο νησί Ιμραλί όπου είναι φυλακισμένος, υπαινίχθηκε αυτό το σενάριο δια του αντιπροέδρου του Φετχί Γιλντίζ.

«Εάν η εκτέλεση ποινής φυλάκισης θέτει σε βέβαιο κίνδυνο τη ζωή του κρατουμένου, η αναβολή της εκτέλεσης (της ποινής) έως ότου αναρρώσει δεν θα πρέπει να είναι θέμα συζήτησης (…) Κάθε άνθρωπος έχει το εγγενές δικαίωμα στη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά στο X.

«Το κράτος είναι υποχρεωμένο να σέβεται αυτό το δικαίωμα και να το προστατεύει αποτελεσματικά. Το δικαίωμα στη ζωή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατάδικους, τους κρατούμενους και τους κρατούμενους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους» πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο Τούρκος παρουσιαστής δήλωσε ότι «τo (σ.σ φιλοκουρδικό) κόμμα DEM ζητάει την απελευθέρωση του αρχιτρομοκράτη Οτσαλάν, ενώ προκάλεσε εντύπωση η δημοσίευση του αντιπροέδρου του ΜΗP Φετχί Γιλντίζ που αναφέρθηκε στους ασθενείς φυλακισμένους. Μετά τη δήλωση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί για το δικαίωμα ελπίδας για τον Οτσαλάν άρχισε να συζητείται έντονα η απελευθέρωση του Οτσαλάν και η γενική αμνηστία».

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το τι θα παραχωρηθεί έναντι των τρομοκρατών που θα αφήσουν τα όπλα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζει αμνηστία για τους τρομοκράτες και μέλη του FETO» (Γκιουλενιστές) πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.



Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa ,iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır.



İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına… — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 5, 2025

