Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε νέο υπερηχητικό πύραυλο - «Θα περιορίσει κάθε αντίπαλο»

Η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε έναν νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος «θα περιορίσει κάθε αντίπαλο στην περιοχή του Ειρηνικού», σύμφωνα με το BBC.

Η εκτόξευση τη Δευτέρα -η πρώτη της Πιονγκγιάνγκ εδώ και δύο μήνες- έγινε την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν βρισκόταν στη Σεούλ για συνομιλίες με ορισμένους από τους ηγέτες της Νότιας Κορέας.

Τα υπερηχητικά όπλα είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να καταρριφθούν, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου.

Η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται ότι ο πύραυλός της πέταξε 12 φορές την ταχύτητα του ήχου, για περίπου 1.500 χιλιόμετρα.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε νωρίτερα ότι ο πύραυλος πέταξε 1.100 χιλιόμετρα πριν πέσει στη θάλασσα, προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα» αυτή την «ξεκάθαρη πράξη πρόκλησης».

Η Βόρεια Κορέα έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων. Οι εικόνες που δημοσίευσε το KCNA έδειξαν ότι ο πύραυλος της Δευτέρας έμοιαζε με εκείνον που εκτοξεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Όμως η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίζεται ότι ο νέος της υπερηχητικός πύραυλος διαθέτει ένα νέο «σύστημα ελέγχου πτήσης και καθοδήγησης».

Ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η εκτόξευση της Δευτέρας «έδειξε ξεκάθαρα στους αντιπάλους τι κάνουμε και ότι είμαστε απολύτως έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας», μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Ankit Panda, ειδικός σε θέματα πυρηνικών όπλων στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε ότι η εκτόξευση ενός νέου όπλου δεν προκαλεί «έκπληξη». «Γνωρίζουμε ότι η Βόρεια Κορέα εργάζεται με σύνθετα υλικά για χρήση σε πυραύλους εδώ και αρκετά χρόνια.

Ενώ τα υπερηχητικά όπλα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέοι πύραυλοι που είναι πολύ πιο ευέλικτοι, μπορούν να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα πολύ πιο γρήγορα και να πραγματοποιούν ελιγμούς αποφυγής, σύμφωνα με το Κέντρο για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Μη Διάδοση.

Ενώ βρισκόταν στη Σεούλ τη Δευτέρα, ο Μπλίνκεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να μοιραστεί προηγμένη διαστημική και δορυφορική τεχνολογία με τη Βόρεια Κορέα. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα «μπορεί να είναι κοντά στο να αντιστρέψει» τη δέσμευσή της για δεκαετίες για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, αναγνωρίζοντας την Πιονγκγιάνγκ ως πυρηνική δύναμη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον εκτελούντα χρέη προέδρου της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ Μοκ, όπου περιέγραψε τη συμμαχία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ ως «ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης και της σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι έχει ενισχύσει την επιτήρηση για τις μελλοντικές εκτοξεύσεις πυραύλων του Βορρά και ότι «ανταλλάσσει πληροφορίες» σχετικά με την εκτόξευση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε εν μέσω πολιτικού χάους στη Νότια Κορέα, το οποίο έχει αναστατώσει τη χώρα εδώ και εβδομάδες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο.

