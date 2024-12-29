Οτσαλάν: Μήνυμα «αδελφοσύνης» στην Τουρκία

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η ατζέντα του Κουρδικού στην Τουρκία αλλάζει από σήμερα. Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν από το Ιμραλί, το νησί-φυλακή στη Θάλασσα του Μαρμαρά όπου κρατείται από το 1999 καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη, μεταφέρουν το κέντρο βάρος των αποφάσεων στα χέρια του μεγαλύτερου εχθρού της Τουρκίας. Και το πιο εντυπωσιακό: η αρχική κίνηση που οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη έγινε από τον μεγαλύτερο εχθρό του Οτσαλάν, τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απαραίτητο κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Τι συνέβη στο Ιμραλί;

Οι βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Περβίν Μπουλντάν και Σισρι Σουρεγιά Οντέρ, ύστερα από άδεια που έδωσε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επισκέφτηκαν χθες το πρωί τον αρχηγό του ΡΚΚ στο Ιμραλί και συζήτησαν επί τρεις ώρες μαζί του την πρόταση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί από τον περασμένο Οκτώβριο: να αποκηρύξει ο ίδιος ο Οτσαλάν την τρομοκρατία, το ΡΚΚ να καταθέσει τα όπλα και να κάνει ο Οτσαλάν τις δηλώσεις αυτές στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, στην κοινοβουλευτική ομάδα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.



Οι δυο βουλευτές επέστρεψαν χθες από το Ιμραλί και εξέδωσαν ανακοίνωση ότι αύριο (σήμερα Κυριακή) θα προβούν σε δηλώσεις και αξιολογήσεις για τη συνάντηση τους με τον ΑΡΟ.



📍İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm ve barış odaklı değerlendirmeleri, tarihi bir sorumluluğa işaret ediyor: Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine çekmek ve Türkiye’de onurlu barışı tesis etmek.



Πράγματι, το πρωί της Κυριακής οι δυο βουλευτές του DEM, σε γραπτή δήλωση τους, ανέφεραν τα εξής: «Είχαμε μια ολοκληρωμένη συνάντηση με τον κ. Αμντουλάχ Οτσαλάν στο Ιμραλί στις 28 Δεκεμβρίου 2024. Η υγεία του ήταν καλή και το ηθικό του αρκετά υψηλό. Οι αξιολογήσεις του για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα ήταν ζωτικής σημασίας». «Κατά τη συνάντηση όπου αξιολογήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, ο κ. Οτσαλάν παρουσίασε θετικές προτάσεις λύσης ενάντια στα επιβαλλόμενα σκοτεινά σενάρια του μέλλοντος», ανέφεραν οι δύο βουλευτές.



Οι δηλώσεις Οτσαλάν που ήταν ενσωματωμένες στη γραπτή δήλωση ήταν- μεταξύ άλλων- οι εξής: «Η εκ νέου ενίσχυση της τουρκοκουρδικής αδελφοσύνης δεν είναι μόνο μια ιστορική ευθύνη, αλλά έχει αποκτήσει επίσης καθοριστική σημασία και επείγουσα σημασία για όλους τους λαούς». «Για την επιτυχία της διαδικασίας, είναι απαραίτητο όλοι οι πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να ενεργήσουν εποικοδομητικά και να συμβάλουν θετικά, χωρίς να εμπλέκονται σε στενούς και ευκαιριακούς υπολογισμούς». «Τα γεγονότα στη Γάζα και τη Συρία έδειξαν ότι η λύση αυτού του προβλήματος, που επιχειρήθηκε να γίνει γάγγραινα με εξωτερικές επεμβάσεις, έχει καταστεί απαραίτητη». «Έχω την αρμοδιότητα και την αποφασιστικότητα να προσφέρω την απαραίτητη θετική συμβολή στο νέο παράδειγμα που ενδυναμώνουν ο κ. Μπαχτσελί και ο κ. Ερντογάν». «Είναι μια εποχή ειρήνης, δημοκρατίας και αδελφοσύνης για την Τουρκία και την περιοχή».

Αναμένοντας συγκεκριμένες προτάσεις

Οι δηλώσεις Οτσαλάν και το θετικό μήνυμα που έστειλε πρέπει να αναλυθούν και να μετατραπούν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι έτοιμος ο Οτσαλάν να αποκηρύξει την τρομοκρατία και να διαλύσει την οργάνωση του; Οι Κούρδοι του Ιρακ και της Συρίας που συνδέονται με το ΡΚΚ θα υπακούσουν στο κάλεσμα του να καταθέσουν τα όπλα τους;



Είναι πάντως σημαντικό ότι στις δηλώσεις του ο Οτσαλάν προσθέτει τον παράγοντα Συρία και Γάζα στην εξίσωση για μια λύση στο Κουρδικό.



Ακόμη δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις στις δηλώσεις του αρχηγού του ΡΚΚ. Τα πρώτα σχόλια των τουρκικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ξεκίνησε μια νέα διαδικασία λύσης και παρατηρούν ότι στις δηλώσεις του Οτσαλάν δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη ΡΚΚ, αλλά προβάλλεται η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ως θεσμός όπου, όπως αναφέρει ο ίδιος, «όλοι οι πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία, να δράσουν εποικοδομητικά και να έχουν θετική συμβολή».





