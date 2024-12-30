Ο Οτσαλάν σε ρόλο ειρηνοποιού στο Κουρδικό

Η πρώτη συνάντηση των δυο βουλευτών του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Περβίν Μπουλντάν και Σιρί Σουρεγιά Οντέρ με τον Οτσαλάν το περασμένο Σάββατο ήταν θετική. Οι δυο βουλευτές επέστρεψαν από το νησί Ιμραλί, όπου κρατείται ο αρχηγός του ΡΚΚ από το 1999, μεταφέροντας μια απάντηση 7 σημείων του Οτσαλάν στην οποία ζητά να ενισχυθεί η αδελφοσύνη Κούρδων και Τούρκων, όχι μόνο «ως ιστορική ευθύνη, αλλά και ως επείγουσα ανάγκη».



Ζητά επίσης να αναλάβουν εποικοδομητικές πρωτοβουλίες όλοι οι πολιτικοί κύκλοι της χώρας και η Τουρκική Εθνοσυνέλευση να συμβάλλει στη διαδικασία. Τα γεγονότα στη Συρία και τη Γάζα, είπε, έδειξαν ότι η λύση στο Κουρδικό δεν μπορεί να αναβληθεί και ζήτησε τη συμβολή και τις υποδείξεις της αντιπολίτευσης για την επιτυχία του έργου.

Κατά τη συνάντηση του Σαββάτου, ο Οτσαλάν ανέθεσε στους δυο βουλευτές που τον επισκέφτηκαν, να ξεκινήσουν άμεσα συναντήσεις με τα κόμματα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Στις συναντήσεις αυτές πιθανότατα θα συμμετάσχει ο Αχμέτ Τουρκ, επιφανής κουρδικής καταγωγής παλαίμαχος πολιτικός, ο οποίος καθαιρέθηκε πριν ένα μήνα από δήμαρχος της πόλης Μάρντιν.Οι δυο βουλευτές δήλωσαν ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση με τον Οτσαλάν, αλλά σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων απάντησαν ότι δεν υπάρχει ακόμη καθορισμένη ημερομηνία για το πότε ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν θα καλέσει το PKK να καταθέσει τα όπλα. Εκ μέρους των άλλων κομμάτων η πρώτη αντίδραση προήλθε από το ΡΛΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι από την αρχή το κόμμα του είχε υποστηρίξει πως η πλατφόρμα λύσης θα πρέπει να είναι το κοινοβούλιο. «Είμαστε υπέρ της διαφάνειας της διαδικασίας», είπε. Οι επικεφαλής του DEM υπογραμμίζουν τη σημασία του κοινοβουλίου στη νέα διαδικασία. «Είμαστε στο χείλος μιας ιστορικής ευκαιρίας. Είναι η ώρα για θάρρος και σοφία για μια αξιοπρεπή ειρήνη», δήλωσαν. Το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσελί υποστήριξε ότι βλέπει θετικά το μήνυμα του Οτσαλάν, αλλά θα περιμένει την αξιολόγηση του ηγέτη του, ενώ σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν δήλωσε ότι ο αιώνας της Τουρκία είναι ο αιώνας των Τούρκων και των Κούρδων».Έγκυροι αναλυτές στην Τουρκία πιστεύουν ότι η Συρία είναι ο κύριος παράγοντας που πυροδοτεί το άνοιγμα του Οτσαλάν, ο οποίος «εξαγοράζει» τον φόβο του τουρκικού κράτους που πηγάζει από την προσέγγιση των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στους Κούρδους μέσα από αυτόν τον νέο διάλογο. Και πιστεύουν ότι ο Οτσαλάν θέλει να μετατρέψει το φόβο σε καταλύτη για λύση στο Κουρδικό.

