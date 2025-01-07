Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως μετήχθησαν 11 Υεμενίτες από τη διαβόητη αμερικανική στρατιωτική φυλακή στον Κόλπο του Γουαντάναμο, σε έκταση παραχωρηθείσα με μίσθωση επ’ αόριστον το 1903 στις ΗΠΑ, στο σουλτανάτο του Ομάν.

Ο υπουργός Άμυνας της απερχόμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, ο Λόιντ Όστιν, είχε ενημερώσει το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο του 2023 για την πρόθεσή του να αποφυλακιστούν και να επαναπατριστούν οι 11 υπήκοοι της Υεμένης, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Πενταγώνου.

Το υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «εκτιμά» την προθυμία της κυβέρνησης του Ομάν και άλλων «εταίρων» να υποστηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Μπάιντεν να μειώσει με «υπεύθυνο» τρόπο τον πληθυσμό των εγκλείστων στη στρατιωτική φυλακή, ώστε τελικά να «κλείσει».

Η φυλακή στο Γουαντάναμο, η οποία άνοιξε επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο και στην οποία είχαν φθάσει να κρατούνται ως και περίπου 800 φερόμενα ως μέλη της Αλ Κάιντα, αμαυρώνει επί χρόνια την εικόνα των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως πριν από αυτόν ο Μπαράκ Ομπάμα, είχε υποσχεθεί πως θα την έκλεινε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αλλά παραμένει σε λειτουργία, αν και οι κρατούμενοι που απομένουν σε αυτοί είναι πλέον μόλις περίπου 15.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.