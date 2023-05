Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στα Άδανα - Δείτε βίντεο

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας στις 15.46, με επίκεντρο την περιοχή Saimbey, σύμφωνα με την AFAD (τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών).Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 6,67 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές περιοχές.

Έχουν ακολουθήσει εννιά μετασεισμοί μικρής ισχύος, ο ισχυρότερος των οποίων ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, και σημειώθηκε στις 16.19. Ο επικεφαλής της AFAD διευκρίνισε ότι έως στιγμής δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές από το σεισμό.

Σημειώνεται ότι στους καταστροφικούς σεισμούς του Φεβρουαρίου έχασαν τη ζωή τους 418 άνθρωποι στα Άδανα.

