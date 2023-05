Η Σαουδική Αραβία στέλνει για πρωτη φορά αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η επιστήμονας Ραγιάνα Μπαρνάουι και ο πιλότο μαχητικών αεροσκάφων Αλί Αλ-Κάρνι θα εκτοξευτούν με πύραυλο της SpaceX

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή των δύο πρώτων σαουδαράβων αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο πύραυλος Falcon 9 της αμερικανικής εταιρίας SpaceX θα εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 17:37 (τοπική ώρα, 00:37 ώρα Ελλάδος) μεταφέροντας στον ISS την επιστήμονα Ραγιάνα Μπαρνάουι και τον πιλότο μαχητικών αεροσκάφων Αλί Αλ-Κάρνι.

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από τη Σαουδική Αραβία», είχε πει προ ημερών η Μπαρνάουι σε συνέντευξη Τύπου.

To become the first woman in space from Saudi Arabia, Rayyanah Barnawi, will join 3 others on SpaceX's Ax-2 mission! 🎉🎉🎉👏👏👏👏👏 https://t.co/S6XgZfhSmq — The Storyteller (@Odyne_LaFee) May 19, 2023

Από την πλευρά του, ο Αλί Αλ-Κάρνι εξήγησε πως πάντα ήθελε να εξερευνά το άγνωστο, ενώ θαύμαζε τον ουρανό και τα αστέρια. «Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμένα να ικανοποιήσω το πάθος μου και αυτήν τη φορά να πετάξω στα αστέρια», τόνισε ο πιλότος της σαουδαραβικής πολεμικής αεροπορίας.

New pic of Saudi Arabia’s Ali Al Qarni in his SpaceX pressure suit. pic.twitter.com/cOaMu3A9qL — Sarwat Nasir (@SarwatNasir) May 19, 2023

Επικεφαλής της αποστολής Ax-2 που διοργάνωσε η αμερικανική εταιρία Axiom Space είναι η Πέγκι Γουίτσον, πρώην αστροναύτης της NASA που θα ταξιδέψει για τέταρτη φορά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κυβερνήτης της αποστολής είναι ο Αμερικανός Τζον Σόφνερ.

The crew will travel aboard the @SpaceX Dragon spacecraft, after launching on the company’s Falcon 9 rocket.

The Ax-2 crew members are Commander Peggy Whitson, Pilot John Shoffner, & Mission Specialists Ali Alqarni & Rayyanah Barnawi, representing the Kingdom of Saudi Arabia. pic.twitter.com/MMZKGjBLrF — Vanessa Wyche (@v_wyche) May 20, 2023

Το τετραμελές πλήρωμα της Ax-2 θα παραμείνει 10 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου αναμένεται να φτάσει γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος). Ένα από τα πειράματα που θα πραγματοποιήσει αφορά τη μελέτη βλαστοκυττάρων σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα συναντήσουν τρεις Ρώσους, τρεις Αμερικανούς και τον Σουλτάν αλ Νεγιάντι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος τον προηγούμενο μήνα έγινε ο πρώτος άραβας αστροναύτης που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένας Σαουδάραβας θα συμμετάσχει σε διαστημική αποστολή. Το 1985 ο πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Σαλμάν ταξίδεψε με το διαστημικό λεωφορείο Discovery.

Πριν από πέντε χρόνια δημιουργήθηκε η Διαστημική Επιτροπή της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Space Commission – SSC) και ξεκίνησε πέρυσι το πρόγραμμα για αποστολές αστροναυτών στο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

