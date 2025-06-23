Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατάρ: Δεν υπάρχουν θύματα από την ιρανική επίθεση - «Εχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»

Ο Ματζέντ μπιν Μοχάμεντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του Κατάρ, δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα της επίθεσης

Κατάρ: Δεν υπάρχουν θύματα από την ιρανική επίθεση

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ, όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Ο Ματζέντ μπιν Μοχάμεντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του Κατάρ, δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Συνέχισε λέγοντας ότι το Κατάρ έχει το δικαίωμα να απαντήσει «άμεσα με τρόπο ανάλογο με τη φύση και την κλίμακα αυτής της κραυγαλέας επιθετικότητας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι η συνέχιση τέτοιων κλιμακούμενων στρατιωτικών ενεργειών θα υπονομεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα την σύρει σε καταστάσεις που θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Κατάρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark