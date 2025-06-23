Κατάρ: Δεν υπάρχουν θύματα από την ιρανική επίθεση

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ, όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Ο Ματζέντ μπιν Μοχάμεντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του Κατάρ, δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Συνέχισε λέγοντας ότι το Κατάρ έχει το δικαίωμα να απαντήσει «άμεσα με τρόπο ανάλογο με τη φύση και την κλίμακα αυτής της κραυγαλέας επιθετικότητας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι η συνέχιση τέτοιων κλιμακούμενων στρατιωτικών ενεργειών θα υπονομεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα την σύρει σε καταστάσεις που θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», έγραψε.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) June 23, 2025

