Το Βίντεο της ιρανικής τηλεόρασης αμέσως μετά την επίθεση στο Κατάρ

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε φάση πλήρους κλιμάκωσης, καθώς το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, στοχεύοντας στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Κατάρ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, η Τεχεράνη εξαπέλυσε την επιχείρηση με την ονομασία «Ανάγγελμα Νίκης», πλήττοντας με «ισχυρό και καταστροφικό πλήγμα», όπως ανέφερε, την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τρισδιάστατη απεικόνιση της βάσης, χαρακτηρίζοντάς τη «έναν από τους βασικούς κόμβους από τους οποίους ενορχηστρώνεται η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο και σηματοδοτεί την πιο άμεση και επιθετική στρατιωτική ενέργεια της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.