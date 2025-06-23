Φρουροί της Επανάστασης μετά τις πυραυλικές επιθέσεις: Ευάλωτοι οι στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή

Τις ΗΠΑ απειλούν ευθέως οι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις πυραυλικές τους επιθέσεις σε Κατάρ, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βασιζόμενη στον Παντοδύναμο Θεό, βασιζόμενη στον πιστό και φημισμένο λαό του Ισλαμικού Ιράν, δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της εθνικής της ασφάλειας αναπάντητη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» τονίζεται.

«Με την επιθετικότητα του Αμερικανού εχθρού, έγινε σαφές σε όλους ότι το κακό των Σιωνιστών ήταν μια επέκταση του αμερικανικού σχεδίου. Συνεπώς, σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την εθνική άμυνα, οι κινητές στρατιωτικές βάσεις και οι στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν αποτελούν σημείο δύναμης, αλλά μια σημαντική αδυναμία και ένα αγκάθι στα πλευρά αυτού του πολεμοχαρούς καθεστώτος» διαμηνύει η Τεχεράνη.



Η δήλωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

«Το Ευγενές και Ανθεκτικό Έθνος του Ιράν!

Μετά την κατάφωρη στρατιωτική επιθετικότητα του εγκληματικού καθεστώτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον των ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και την σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με την καθοδήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και την ηγεσία του Κεντρικού Αρχηγείου του Τελευταίου Προφήτη (σ.σ Χαμενεΐ), το «Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» (...) στόχευσε την Αεροπορική Βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με μια καταστροφική και ισχυρή πυραυλική επίθεση στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Άγγελμα Νίκης». Αυτή η βάση είναι το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας και το μεγαλύτερο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ στην περιοχή της Δυτικής Ασίας.

Το μήνυμα της αποφασιστικής δράσης των παιδιών του έθνους στις ένοπλες δυνάμεις είναι σαφές και κατηγορηματικό για τον Λευκό Οίκο και τους συμμάχους του: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, βασιζόμενη στον Παντοδύναμο Θεό, βασιζόμενη στον πιστό και φημισμένο λαό του Ισλαμικού Ιράν, δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της εθνικής της ασφάλειας αναπάντητη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Με την επιθετικότητα του Αμερικανού εχθρού, έγινε σαφές σε όλους ότι το κακό των Σιωνιστών ήταν μια επέκταση του αμερικανικού σχεδίου. Συνεπώς, σας υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την εθνική άμυνα, οι κινητές στρατιωτικές βάσεις και οι στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν αποτελούν σημείο δύναμης, αλλά μια σημαντική αδυναμία και ένα αγκάθι στα πλευρά αυτού του πολεμοχαρούς καθεστώτος.

(...) Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά τους εχθρούς του Ισλαμικού Ιράν ότι η βούληση των ισχυρών και λαϊκών ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι ότι οποιαδήποτε επανάληψη της κακοήθειας θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της κατάρρευσης των στρατιωτικών πυλώνων των ΗΠΑ στην περιοχή, στην άδοξη διαφυγή τους από τη Δυτική Ασία και στην πραγματοποίηση της κοινής φιλοδοξίας του ισλαμικού έθνους και των ελευθέρων εθνών του κόσμου για την εξάλειψη του καρκινικού όγκου της Σιών».

