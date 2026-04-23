Άνοιγμα Ρωσίας σε ΕΕ: Αγωγός Nord Stream είναι έτοιμος για παράδοση αερίου στην Ευρώπη

Μιλώντας για τις προοπτικές επανέναρξης των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη μέσω του Nord Stream, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η μία γραμμή είναι κατεστραμμένη, ενώ η δεύτερη είναι τεχνικά έτοιμη για παράδοση.

«Ο ένας Nord Stream είναι κατεστραμμένος, ο δεύτερος είναι έτοιμος για παράδοση», δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με τις πιθανές προοπτικές επανέναρξης των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσω του Nord Stream.

«Πώς μπορούμε να δούμε τις προοπτικές [επανέναρξης των προμηθειών μέσω του Nord Stream] εάν αυτοί [οι Ευρωπαίοι] το έχουν απαγορεύσει; Ο ένας είναι τεχνολογικά έτοιμος για προμήθειες, ο άλλος όχι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

