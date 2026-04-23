Άνοιγμα Ρωσίας σε ΕΕ: Αγωγός Nord Stream είναι έτοιμος για παράδοση αερίου στην Ευρώπη

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε τις προοπτικές της επανέναρξης των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη

Πεσκόφ

Μιλώντας για τις προοπτικές επανέναρξης των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη μέσω του Nord Stream, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι η μία γραμμή είναι κατεστραμμένη, ενώ η δεύτερη είναι τεχνικά έτοιμη για παράδοση.

«Ο ένας Nord Stream είναι κατεστραμμένος, ο δεύτερος είναι έτοιμος για παράδοση», δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με τις πιθανές προοπτικές επανέναρξης των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσω του Nord Stream.

«Πώς μπορούμε να δούμε τις προοπτικές [επανέναρξης των προμηθειών μέσω του Nord Stream] εάν αυτοί [οι Ευρωπαίοι] το έχουν απαγορεύσει; Ο ένας είναι τεχνολογικά έτοιμος για προμήθειες, ο άλλος όχι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντμιτρι Πεσκοφ Ρωσία ΕΕ Nord Stream
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
