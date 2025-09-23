Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει στις ΗΠΑ και στο ραντεβού που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ με μεγάλα σχέδια, καθώς πέρα από το γεγονός ότι σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροσκάφη της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin, στοχεύει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο μέρος της παραγωγής εξαρτημάτων να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τοπική παραγωγή εξαρτημάτων των εν λόγω αεροσκαφών άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Οι συμφωνίες αυτές εξαρτώνται από την έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Η συνάντηση θεωρείται κομβική καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, οι οποίες είναι τεταμένες τα τελευταία χρόνια λόγω της αγοράς από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 και άλλων διαφωνιών μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Επιδίωξη του Ερντογάν είναι να επιλύσει τη διαμάχη που έχει προκληθεί λόγω των S-400, ευελπιστώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμμάχων.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά του ρωσικού αεροπορικού συστήματος από την Τουρκία έχει οδηγήσει σε τέλμα τις σχέσεις με τις ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα, καθώς η Ουάσιγκτον απάντησε την απόφαση της Άγκυρας με κυρώσεις μέσω του νόμου και απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η Άγκυρα έχει απορρίψει την απαίτηση της Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τους S-400, αλλά ο Ερντογάν ελπίζει ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει να τροποποιήσει το καθεστώς των κυρώσεων ώστε να επιτρέψει στην Τουρκία την αγορά 40 μαχητικών F-35A της Lockheed Martin, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει και στην επανένταξη 10 τουρκικών εταιρειών στην αλυσίδα παραγωγής των F-35 από την οποία έχουν αποκλειστεί και θα τους απέφερε περίπου 12 δισ. δολάρια. Μία από αυτές ήταν η Turkish Aerospace Industries, που είχε αναλάβει την κατασκευή του κεντρικού τμήματος της ατράκτου.

Ορισμένες τουρκικές εταιρείες ηλεκτρονικών θα μπορούσαν επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν κρίσιμες λύσεις λογισμικού, ενώ άλλες να βοηθήσουν στην παράκαμψη των αυστηρότερων ευρωπαϊκών κανονισμών που περιορίζουν τη χρήση χημικών σε εξαρτήματα του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Ερντογάν ελπίζει επίσης να οριστικοποιήσει την αγορά 40 μαχητικών F-16 Viper τελευταίας γενιάς της Lockheed Martin, καθώς και εκατοντάδων βομβών, πυραύλων και εφεδρικών κινητήρων. Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση αυτή πέρυσι, μετά την επικύρωση από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Αρχικά η Άγκυρα σχεδίαζε να αγοράσει 79 κιτ αναβάθμισης F-16 στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εκσυγχρονισμού των F-16 της ύψους 23 δισ. δολαρίων, αλλά τελικά στράφηκε στα F-35A, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Τουρκία διαθέτει περίπου 240 F-16, τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Η πώληση θα της επιτρέψει να αποσύρει τα γερασμένα F-4 έως ότου καταφέρει να αναπτύξει το δικό της μαχητικό.

Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει να λάβει άδεια από τις ΗΠΑ για την προμήθεια και συναρμολόγηση κινητήρων F110 και F404 της GE Aerospace, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο σε αμερικανικά μαχητικά όσο και στα υπό ανάπτυξη τουρκικά αεροσκάφη Kaan και Hurjet.

Η Ουάσιγκτον, όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα, το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να επιταχύνει την παραγωγή των αμερικανικών κινητήρων, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα.



