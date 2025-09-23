Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος συναντήθηκε χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο γραφείο της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό, καταδικάζοντας τον «βάναυσο και επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας». Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα του για μία «νικηφόρα ειρήνη» που, όπως είπε, θα πρέπει να έρθει το συντομότερο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της πνευματικής και ηθικής ενίσχυσης που προσφέρει η παρουσία του Φαναρίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα του δοκιμάζεται από σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

I discussed with Ecumenical Patriarch Bartholomew the ways to achieve a genuine peace and the further development of the church in Ukraine.



I informed him about the protection of religious freedom in Ukraine, shared details of our cooperation with the American team, and invited… pic.twitter.com/2XHsK8XWdq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξή του, την αλληλεγγύη του, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας, τις συνεχείς προσευχές του για όλους τους Ουκρανούς και την καταδίκη των ενεργειών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία έχει ευλογήσει τη δολοφονία Ουκρανών» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης προσέφερε στον Ουκρανό Πρόεδρο ένα βιβλίο για την Ουκρανία, συγγραφής του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.