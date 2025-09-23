«Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προκαλώντας το τετράωρο κλείσιμό του, κρύβεται «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Τα drones προήλθαν από διάφορες κατευθύνσεις και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ανέφερε η αστυνομία.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο -τα δύο πιο πολυσύχναστα στη Σκανδιναβία- έκλεισαν για αρκετές ώρες αφού παρατηρήθηκαν drones στον εναέριο χώρο τους το βράδυ της Δευτέρας, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες καθηλωμένους, καθώς έγινε εκτροπή των πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρέμεινε κλειστό για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εντοπίστηκαν να πετούν στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ το Αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες μετά από δύο θεάσεις, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

VIDEO 🚨 Unidentified drone spotted flying dangerously low over Copenhagen Airport, Denmark



pic.twitter.com/JgxTlT5L69 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2025

Per the latest update via Eurocontrol, Copenhagen Airport will remain closed through 0700 UTC 23 Sep. 50 flights have been canceled so far, 50 flights have been diverted, and approximately 20 further flights are likely to divert over the coming hours. https://t.co/MadqkZsLdt pic.twitter.com/5axPAhShaB — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

Major police presence in and outside Copenhagen Airport in Denmark, as all arriving and departing flights have been halted due to a number of unidentified “large” drones being spotted flying in the airspace around CPH. pic.twitter.com/Tkb3cPy0e8 — OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025

Πηγή: skai.gr

