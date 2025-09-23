Λογαριασμός
«Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο

Δεν έγινε ταυτοποίηση υπόπτων, σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας - Στη συνέχεια τα drones εξαφανίστηκαν - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες στα δύο αεροδρόμια

αεροδρόμιο Κοπεγχάγης

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προκαλώντας το τετράωρο κλείσιμό του, κρύβεται «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Τα drones προήλθαν από διάφορες κατευθύνσεις και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ανέφερε η αστυνομία.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο -τα δύο πιο πολυσύχναστα στη Σκανδιναβία- έκλεισαν για αρκετές ώρες αφού παρατηρήθηκαν drones στον εναέριο χώρο τους το βράδυ της Δευτέρας, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες καθηλωμένους, καθώς έγινε εκτροπή των πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρέμεινε κλειστό για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εντοπίστηκαν να πετούν στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ το Αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες μετά από δύο θεάσεις, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

