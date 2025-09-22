Συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ: Εκτός από αεροσκάφη θα αγοράσει και πυρηνικούς αντιδραστήρες η Τουρκία

H Συνάντηση μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη και εκεί οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για σημαντικά θέματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, θα είναι ακόμη πιο σημαντικά.

Και αυτό διότι, πέραν των συζητήσεων για αγορά αεροσκαφών Boeing, F-35 και F-16, φαίνεται πως υπάρχει στον ορίζοντα το ενδεχόμενο αγοράς μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Μέχρι σήμερα, η Τουρκία έκανε ανάλογες συμφωνίες με τη Ρωσία και τον Βλαδίμηρο Πουτίν, ωστόσο για πρώτη φορά στρέφεται προς τις ΗΠΑ και τον Τραμπ.

Τα χρήματα που θα μπουν στα αμερικανικά ταμεία ξεπερνούν μόνο για τα αεροπλάνα τα 40 δισ. δολλάρια. Τα 250 με 300 Boeing θα κοστίσουν γύρω στα 30 δισ. και τα μαχητικά αεροσκάφη γύρω στα 10 δισ. δολλάρια και τεράστια αναμένεται να είναι και τα ποσά των αντιδραστήρων, που σημαίνει πως το ντιλ θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.

Ο Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο ενισχύει την αμερικανική οικονομία με αυτή τη συμφωνία, αλλά δωρίζει στον Αμερικανό πρόεδρο και την κατάργηση των έξτρα φόρων (από 20% μέχρι 30%) που είχε επιβάλει το 2018 στα προϊόντα προερχόμενα από τις ΗΠΑ, μετά την ένταση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των δύο χωρών. Προϊόντα πάσης φύσεως, από αυτοκίνητα και αλκοολούχα ποτά, μέχρι καλλυντικά και τρόφιμα. Αυτό το δώρο του Ερντογάν προς τον Τραμπ, ευνοεί από σπόντα και τον «άσπονδο» πλέον φίλο του αμερικανού προέδρου, Ίλον Μασκ, αφού τα αυτοκίνητα Tesla θα επιστρέψουν σε ευνοϊκές τιμές στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

